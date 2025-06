Trump se lanza al mercado de smartphones con Trump Mobile

El mundo de las telecomunicaciones en Estados Unidos acaba de recibir un nuevo e inesperado protagonista: Donald Trump.

El presidente ha decidido ingresar de lleno al negocio de los teléfonos inteligentes y redes móviles con el lanzamiento de Trump Mobile Network, un ambicioso proyecto que incluye la comercialización de un dispositivo propio, el T1 Phone, la construcción de una red nacional y hasta la apertura de tiendas físicas exclusivas.

El movimiento fue confirmado con el registro de las marcas “Trump” y “T1” ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. (USPTO, por sus siglas en inglés), a través de su empresa DTTM Operations LLC. Los documentos, fechados el 12 de junio, revelan que la estrategia va más allá del marketing político: se trata de una apuesta seria, respaldada por la modalidad “intent-to-use”, que obliga legalmente a la empresa a comercializar los productos en un plazo máximo de 36 meses.

La marca cubrirá servicios de telecomunicaciones, teléfonos móviles, software, tiendas físicas, accesorios y más, lo que sugiere una expansión estratégica hacia un nuevo ecosistema tecnológico.

Trump Mobile: Un rival para AT&T, T-Mobile y Verizon

Según información publicada por The Verge, Trump Mobile Network busca competir directamente con los gigantes del sector como Verizon, AT&T y T-Mobile. La propuesta no se limita a ofrecer servicios móviles; el proyecto incluye infraestructura propia, tiendas físicas con productos Trump y una estrategia enfocada en “valores patrióticos” y libertad de expresión, 2 banderas políticas del “trumpismo”.

Este nuevo enfoque coincide con los recientes ataques de Trump a las grandes tecnológicas, en particular a Apple. El expresidente amenazó con imponer aranceles del 25% si la empresa no regresa la fabricación de iPhones a EE.UU., medida que causó una caída del 3% en las acciones de la compañía. Asimismo, ha intensificado sus críticas hacia las alianzas entre empresas estadounidenses y fabricantes chinos como Foxconn.

T1 Phone: un terminal dorado con ADN patriótico

El T1 Phone será el primer producto insignia de esta iniciativa. Según su página web oficial, el smartphone estará equipado con características de gama alta, entre ellas:

* Pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con frecuencia de actualización de 120Hz

* Cámara principal de 50 megapíxeles

* 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno

* Sistema operativo Android 15

* Sensor de huellas dactilares bajo pantalla y desbloqueo facial con inteligencia artificial

* Batería de 5,000 mAh, optimizada para un uso intensivo diario

El teléfono, que será de color dorado y tendrá un precio inicial de $499 dólares y cuyo plan de telefonía costará $47.45 mensuales, simboliza la estética clásica de la marca Trump y será fabricado en EE.UU., en línea con su discurso de política industrial.

El lanzamiento del T1 no es solo una incursión comercial; es también una maniobra simbólica que busca capitalizar la lealtad de la base “trumpista” y ofrecer una alternativa a lo que Trump ha llamado el “monopolio progresista” de las grandes tecnológicas. La organización ha indicado en un comunicado que el proyecto busca “ofrecer alternativas de comunicación alineadas con los valores de libertad y patriotismo”.

Sin embargo, construir una red móvil nacional desde cero implica inversiones multimillonarias, acuerdos con proveedores de infraestructura, cumplimiento normativo ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y aprobación de derechos de uso del espectro.

En ese sentido, el camino no está exento de obstáculos. La propia T-Mobile podría presentar una objeción formal al registro del nombre “T1”, por su similitud fonética y sectorial. Además, aunque la FCC está dirigida actualmente por Brendan Carr, comisionado designado por Trump durante su mandato, el proceso regulatorio sigue siendo riguroso.

¿Una Mint Mobile versión MAGA?

El movimiento de Trump no es el primero en combinar celebridad, tecnología y telecomunicaciones. En 2023, el actor Ryan Reynolds vendió Mint Mobile a T-Mobile en una operación millonaria. Más recientemente, el popular pódcast SmartLess anunció su propio operador virtual. Estos ejemplos demuestran que existe espacio para marcas alternativas si se enfocan correctamente en nichos leales.

Trump podría aprovechar su imagen pública y la fidelidad de su base para crear una comunidad de usuarios que busquen un servicio móvil “libre de censura”, con beneficios adicionales como:

* Llamadas gratuitas a militares en el extranjero

* Telemedicina integrada en el plan mensual

* Asistencia en carretera

* Mensajes de texto a más de 100 países

Críticas, expectativas y la política de fondo

Analistas coinciden en que esta iniciativa está cargada de riesgos financieros, técnicos y legales, pero también reconocen el potencial de una estrategia que mezcla identidad política, consumo y tecnología. Para Trump, el T1 podría convertirse en un símbolo de independencia tecnológica y un nuevo pilar para su narrativa electoral de “EE.UU. primero”.

No obstante, los expertos advierten que lanzar un teléfono y una red propia no es lo mismo que inaugurar un hotel o un campo de golf. “Las telecomunicaciones requieren experiencia, regulaciones y mucho capital. Si el proyecto no se ejecuta con seriedad, puede fracasar estrepitosamente”, opinó Josh Gerben, abogado especializado en propiedad intelectual.

Aún así, el mero anuncio ha generado revuelo en redes sociales y medios especializados, y se espera que los primeros modelos del T1 estén disponibles antes de fin de año, aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento.

