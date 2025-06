Rayan Cherki llega al Manchester City con ganas de ganarlo todo

El nuevo jugador del Manchester City, Rayan Cherki, se mostró enfocado en poder ayudar al equipo en todo lo que haga falta no solo para brillar en el presente Mundial de Clubes de la FIFA, sino también en la próxima temporada de la premier League de Inglaterra al afirmar que hará todo lo que esté en sus capacidades para poder lograr muchos títulos dentro de la organización.

Estas declaraciones las realizó el jugador, por el que pagaron $40 millones de dólares, durante una entrevista ofrecida para Times en la que detalló que espera poder ganarse el cariño de la afición; al mismo tiempo lanzó una dura crítica contra el Manchester United al asegurar que espera poder humillarlos en esta campaña.

“Estoy aquí para ganar todos los partidos. No me gustó cuando el Manchester United ganó contra el Lyon en la Europa League porque soy lionés. Ahora quiero matarles la próxima temporada”, expresó.

Lyon’s Rayan Cherki celebrates after scoring his side’s opening goal during the French League One soccer match between Lyon and Paris Saint-Germain at the Groupama stadium, outside Lyon, France, Sunday, Feb. 23, 2025. (AP Photo/Laurent Cipriani)

“Cuando ves a Rodri aquí y que ganó el Balón de Oro… está claro que con el Manchester City es posible lograrlo y estoy aquí para eso. Quiero ganarlo todo con el City. Cuando hablé con Pep, me dijo que me quería. Fue muy, muy claro sobre el sistema, el club, la ciudad… me viene muy bien”, agregó Cherki en sus declaraciones.

El delantero francés conversó con el entrenador Pep Guardiola sobre su rol dentro del cuadro británico y el español le afirmó que su único trabajo será generar ocasiones de peligro sin importar el sitio en el que se encuentre.

“Hablé con Pep sobre mi posición en el campo y hablamos de lo que disfruto cuando estoy en el césped. Eso me vino muy bien. Pep me dijo: ‘Cuando tienes el balón, eres libre’, lo cual es muy bueno para mí, ya que es mi primera cualidad para ayudar al equipo”, resaltó.

“No soy Kevin de Bruyne. Él es la leyenda. Estoy aquí para ayudar al equipo y escribir mi propia historia. Espero ganar siempre con el equipo”, concluyó el jugador galo al destacar las grandes habilidades que poseía el delantero belga que recientemente abandonó las filas del equipo.

