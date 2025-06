Una promotora cultural y activista de padres peruanos quiere convertirse en concejal de barrios del Bajo Manhattan

El escaño del Concejo Municipal del Distrito 2 de Manhattan, ocupado por la concejal Carlina Rivera, está buscando a un nuevo ocupante, tras el término del periodo de la puertorriqueña. Y cinco candidatos demócratas se están disputando en este momento esa posición, entre los residentes de Gramercy, East Village, Union Square, la parte sur del Midtown y Flatiron, en el proceso de primarias cuya jornada de voto anticipado ya arrancó el pasado sábado 14 de junio y terminará el domingo 22 de junio.

En este circuito electoral del Bajo Manhattan que incluye a Loisaida, uno de los bastiones puertorriqueños y latinos en la Gran Manzana, la hija de inmigrantes peruanos, Andrea Gordillo figura en la boleta como una de las que compiten para ocupar la silla de Rivera, luego de ocho años en esa posición legislativa.

Gordillo quien se mide en las internas demócratas, recibió el respaldo del Latino Victory Fund, una de las organizaciones políticas latinas más influyentes del país.

Se estima que el 18% de las 98,000 personas registradas para votar en estas comunidades, son de origen hispano.

Como ex miembro sindical y presidenta de la Junta Comunitaria 3 de Manhattan, Gordillo ha sido activista y ha desarrollado desde varias posiciones, el compromiso para combatir la crisis de asequibilidad y el desplazamiento.

“Soy la orgullosa hija de inmigrantes peruanos que llegaron a este país con la única esperanza de una vida mejor. Al llegar a Nueva York, mis padres tuvieron que construir una nueva vida con diversos empleos para llegar a fin de mes.(…) Mis padres alcanzaron el sueño americano, pero ese sueño parece aún más inalcanzable para muchos de nosotros hoy en día”, contó la aspirante a legisladora local a medios comunitarios del Bajo Manhattan.

La activista y promotora cultural asegura que se postuló para el Concejo Municipal, porque el corazón “del alma rebelde y creativa” de Nueva York, está en un punto crítico.

“Durante la última década, he visto cómo la ciudad, que recibió a mi familia con los brazos abiertos, ha empeorado. No importa en qué barrio viva, sigo escuchando las mismas preocupaciones de mis vecinos: nuestra comunidad simplemente no es habitable”, dijo textualmente a la publicación East of The Bowery.

Quien gane las primarias demócratas en el Distrito 2, se enfrentará al único candidato republicano registrado, el producto musical Jason Murillo, conocido como DJ Loudmouth.

¿Quién más corre en el Distrito 2?