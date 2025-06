NYC: este sábado 14 arrancan votaciones anticipadas y crece llamado a participar

Las elecciones primarias para cargos municipales en la Ciudad de Nueva York son el 24 de junio, según lo marca el calendario electoral del 2025. Sin embargo, y como una manera de combatir el elevado abstencionismo que suele reinar en los comicios, desde este sábado 14 de junio, los votantes registrados pueden comenzar a ejercer su derecho al sufragio, con la apertura de cientos de mesas de votación en los cinco condados, gracias a las votaciones anticipadas que marca la ley.

El mecanismo, aprobado en el 2019, comienza 10 días antes del día de las elecciones y finaliza el domingo previo, el 22 de junio, lo que según el programa VOTES de la Ciudad de Nueva York, permite “a los votantes mayor flexibilidad, reduce los tiempos de espera el día de las elecciones y facilita la labor de los trabajadores electorales”. En otras palabras hace más fácil votar.

Y para los candidatos que se disputan los boletos de sus partidos para poder competir en las elecciones generales del 4 de noviembre, las votaciones anticipadas son la primera gran oportunidad para empujar a sus seguidores a que los respalden con votos y es una manera para motivar a que más neoyorquinos hagan oír sus voces. Los neoyorquinos no suelen manifestarse en las urnas en números grandes.

Datos de la Junta Electoral de la Gran Manzana (BOE) revelan que de los 4.9 millones de votantes que están registrados, entre demócratas, republicanos e independientes, solo entre el 23% y el 25% se suman a la jornada de votaciones.

Cargos como Alcalde, Contralor Municipal, Defensor del Pueblo, presidentes de condado y jueces civiles, son elegidos por un reducido grupo, ya que el 77% no se moviliza en las urnas.

En los comicios del 2021, menos de 1 millón de votantes participaron de la jornada electoral y 46,241, votaron de manera anticipada, números que los aspirantes políticos y organizaciones neoyorquinas buscan elevar en las elecciones que comienzan el sábado. Salir a votar y votar en masa, es el llamado que están promoviendo.

Desde la campaña del exgobernador, Andrew Cuomo, quien va a la delantera en las encuestas para ocupar el puesto de Alcalde, el mensaje al electorado que empezará a emitir sus votos este fin de semana es que sepan elegir al mejor líder para la ciudad. El aspirante, quien sin importar los resultados de las primarias demócratas, anunció que competirá también como independiente en noviembre, a pesar de las críticas de sus detractores y los escándalos de acoso sexual contra 11 mujeres y la muerte de adultos mayores en hogares de ancianos durante la pandemia del COVID, sigue a la delantera en las encuestas.

“La ciudad de Nueva York está en crisis y necesita un líder con una trayectoria comprobada de resultados. Los neoyorquinos saben que Andrew Cuomo es el único candidato en esta contienda que se desempeñó como Secretario de Vivienda, Fiscal General y Gobernador, y que cuenta con la experiencia necesaria para salvar nuestra ciudad y hacerla más segura y asequible”, le dijo a El Diario Jason Elan, vocero de la campaña de Cuomo por la Alcaldía.

Zohran Mamdani, quien ha ido subiendo como la espuma en las preferencias de los votantes (donde es segundo), y quien está respirándole en la nuca a Cuomo, insiste en pedirle a los votantes que están registrados que aprovechen las herramientas electorales y participen en las decisiones municipales desde este sábado, cuando se abren las mesas de votación anticipada.

El candidato progresista, quien promete un plan desde varios frentes, entre ellos, congelar las rentas y autobuses gratis, para que la Gran Manzana sea asequible se ha dedicado a golpear más de 900,000 puertas junto a sus voluntarios para motivar a que los electores voten. El asambleísta, de 33 años, está enviando un mensaje directo a los latinos.

“Esto es más que una campaña, es un movimiento impulsado por la clase trabajadora de Nueva York, con las comunidades latinas liderando la lucha por la dignidad y por una ciudad en la que todas y todos podamos vivir, y permanecer, si deseamos”, le dijo el aspirante a El Diario NY.

“Me postulo para congelar el alquiler, incluyendo el de los neoyorquinos latinos que constituyen el 40% de los residentes en viviendas con renta regulada. Tan solo en las últimas dos semanas, 2,106 voluntarios hispanohablantes han tocado más de 72,000 puertas y han hecho casi 15,000 llamadas a votantes latinos”, dijo Mamdani a El Diario. “Nuestra comunidad latina no solo está presente: está liderando la lucha por una verdadera asequibilidad, y me postulo para ser el alcalde que haga sus vidas mejores, no más difíciles”. El aspirante también cuenta con el apoyo del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York

Y con la misma tarea en mente para hacer que los neoyorquinos salgan de sus casas a votar en los comicios municipales anticipados sin esperar al último minuto, el candidato Brad Lander, tercero en las encuestas por la Alcaldía, también se ha dado a la tarea de visitar comunidades y vecindarios donde busca convertir la simpatía en votos.

Este sábado 14 de junio empiezan las votaciones primarias anticipadas. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Todos los días Brad se reúne con votantes latinos en cada rincón de nuestra gran ciudad: en el metro, en los parques, en las paradas de autobús de la escuela, con nuestros increíbles organizadores y voluntarios hispanohablantes”, le dijo a El Diario Kat Capossela, portavoz de la campaña de Lander. “Está haciendo campaña en los cinco condados, con sus apoyos, incluido el presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso, y hablando con los votantes latinos sobre por qué es el candidato más fuerte para hacer que nuestra ciudad sea más segura, más asequible y mejor administrada”.

Pese al esfuerzo de los candidatos y organizadores comunitarios que no cesan la labor de acercarse a más votantes para “despertarlos”, como aseguró un voluntario, el panorama en las calles parece no tener el mismo eco.

A diferencia de otras contiendas, en las que afiches y volantes llenaban negocios, tiendas, postes y esquinas en época electoral, esta vez las redes sociales, la televisión y la radio parecen ser el foco de atención de los candidatos, llegándole a un público amplio, pero no a todos.

Así lo dejan ver votantes registrados como, Alejandro Rodríguez, quien confiesa que ni siquiera sabía que el sábado arranca oficialmente el proceso electoral municipal y quien dijo desconocer a la mayoría de los candidatos.

“Yo pensaba que las primarias eran en septiembre, no en junio”, dijo el ciudadano estadounidense de origen peruano. “Yo he votado por presidente, pero por Alcalde y cosas de la Ciudad casi nunca he votado porque nunca hacen nada realmente por la gente pobre. De los que he oído que están compitiendo solo conozco a Cuomo y obviamente nunca votaría por un tipo como ese que nunca hizo nada por la gente necesitada. Es más de lo mismo. Entonces, no voy a votar“.

Sandra Mayorga, quien asegura ser votante registrada desde el 2001, fecha en la que la participación electoral neoyorquina era del 43%, casi el doble de la actual, según la Charter Revision Commission, también mencionó que no sabía que el 14 de junio se abren las mesas de votación.

“Yo he oído mucho que Cuomo y otro que es bien joven, y que dicen que es socialista (Zohran Mamdani) quieren bajar al alcalde Adams, pero no sabía que las elecciones eran tan rápido. Yo mejor voy a esperar a noviembre para votar a ver cuál me convence”, dijo la votante neoyorquina. “Ojalá alguna vez hubiera un candidato latino que sí nos apoyara”.

Por el contrario, Oscar Landázuri, quien se declara como un “votante comprometido”, dijo tener pleno conocimiento de que los comicios municipales serán este mes de junio y aseguró que prefiere votar de manera anticipada para evitarse colas y contratiempos.

“Los seres humanos somos muy raros, porque ya que tenemos la opción de votar en calme y sin afanes, deberíamos hacerlo temprano y así salimos de eso de una vez. Yo voy a votar el domingo”, comentó el padre de familia colombiano. “El voto secreto, pero soy de los que cree que hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones y no seguir con politiqueros que no tienen decencia y que son tan descarados que vuelven a lanzarse”.

José Martínez, quien salía de comer en el restaurante Tropical de Manhattan, por su parte, también dijo desconocer que las urnas municipales abrirán este sábado pero aseguró que saldrá a votar el martes 24 de junio, porque cree que es una responsabilidad cívica.

“Hay que votar y más ahora que estamos con tantos problemas por culpa de Trump. Yo voy a votar el día que es, y voy a votar o por Cuomo, que tiene experiencia o por Brad Lander, que también tiene experiencia. Eso es importante”, dijo el dominicano.

El mensaje de la Junta Electora de la Ciudad de Nueva York es que los votantes que deseen acudir a votar de manera anticipada, verifiquen primero cuál es la locación del puesto de votación. En la mayoría de los casos los sitios abiertos para las elecciones anticipadas son diferentes a los sitios de las elecciones oficiales del 24 de junio. El llamado es a verificar primero a través del sitio web y también revisar los horarios, que no son los mismos cada día.

Elecciones anticipadas en datos

14 de junio arranca la jornada electoral en la Gran Manzana

22 de junio es el último día de las elecciones anticipadas.

24 de junio es la fecha oficial final para salir a votar

1,089,328 neoyorquinos votaron en las elecciones de noviembre de manera anticipada

46,241 neoyorquinos votaron en las primarias anticipadas del 2021

4.9 millones de votantes están registrados en NYC para votar

54.5% de los votantes tienen menos de 30 años

23% es el promedio de participación electoral en los comicios de NYC

4 de noviembre serán las elecciones generales

Fechas de la jornada de votación anticipada

Sábado 14 de junio: 9:00 am a 5:00 pm

Domingo 15 de junio: 9:00 am a 5:00 pm

Lunes 16 de junio: 9:00 am a 5:00 pm

Martes 17 de junio: 10:00 am a 8:00 pm

Miércoles 18 de junio: 10:00 am a 8pm

Jueves 19 de junio: 9:00 am a 5:00 pm

Viernes 20 de junio: 8:00 am a 4:00 pm

Sábado 21 de junio: 9:00 am a 5:00 pm

Domingo 22 de junio: 9:00 am a 5:00 pm

Cómo saber dónde votar y si está ya registrado