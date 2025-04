Ojo al “voto por orden de preferencia”: el sistema de las elecciones municipales en NYC

Durante muchos años los electores neoyorquinos estuvieron acostumbrados a que el candidato que obtenía el mayor número de votos en cualquier elección municipal era el ganador. Pero desde los comicios del 2021, las autoridades electorales de la Gran Manzana utilizan otro sistema para determinar quién gana unas elecciones: la votación por orden de preferencia. Es decir, que para adjudicar una victoria en un cargo no basta con ser el candidato más votado en el primer conteo. A menos que alguien conquiste una mayoría superior al 50%.

Cada vez que los electores acudan a las urnas, como será el caso el próximo 24 de junio, cuando se realizarán en la Ciudad de Nueva York las elecciones primarias para elegir al próximo alcalde, los miembros del Concejo Municipal, contralor, y los presidentes de condados, entre otros puestos públicos, los votantes registrados tienen la opción de ubicar a los candidatos en orden de apoyo.

Del ramillete de aspirantes para cada posición, el votante tiene el derecho de armar una lista de preferencia. Es decir, que puede poner en la línea número 1 a “su gallo”, a su candidato favorito. En el número 2, a aquel candidato que, en orden de respaldo, sea su segunda alternativa, en caso de que su aspirante no ganara, y así sucesivamente hasta la opción número 5.

Cabe destacar que si un elector no quiere ubicar a cinco candidatos en orden de apoyo y solo quiere marcar al principal, o a un par más, sin necesidad de agotar la escala de cinco opciones, puede hacerlo y su voto será contabilizado normalmente.

Así lo explica la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York (BOE), que en menos de tres meses administrará los comicios primarios, en los que para cargos como la Alcaldía, más de una decena de candidatos aspiran a desbancar de la nominación demócrata al actual alcalde, Eric Adams, para pelear por la máxima jefatura de la Gran Manzana en las elecciones generales del 4 de noviembre.

Y sobre la manera en la que se adelantan los conteos para determinar quién se alza con la victoria, las autoridades electorales explican que si nadie obtiene el respaldo de la mayoría de votantes en el escrutinio inicial, se realizan rondas eliminatorias, en las que los aspirantes con menos votos van saliendo del proceso hasta que, con los apoyos de segunda, tercera, cuarta y hasta quinta opción, si es el caso, haya un contendor con mayor apoyo para declarar un triunfo.

“Primero se cuentan todos los votos de primera opción. Si un candidato recibe más del 50% de los votos de primera opción, ese candidato gana. Pero si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos de primera opción, el conteo continuará en rondas”, explica el BOE al mencionar el sistema.

“Al final de cada ronda, el candidato en último lugar es eliminado y los votantes que lo eligieron ahora tienen su voto contado para su siguiente opción. Su voto se cuenta para su segunda opción, solo si su primera opción es eliminada. Si tanto su primera como su segunda opción son eliminadas, su voto se cuenta para su siguiente opción, y así sucesivamente. Este proceso continúa hasta que queden dos candidatos. El candidato con más votos gana”, agregan.

El BOE agrega que debido a la complejidad del conteo, cuando ningún aspirante obtiene la mayoría de votos en el primer conteo, lo que ha ocurrido en las elecciones de la Gran Manzanana desde hace muchos años, los resultados oficiales no son anunciados la misma noche de los comicios. Puede tomar semanas.

“Los resultados no oficiales de la noche de las elecciones se publicarán al cierre de las urnas el día de las elecciones. Estos resultados incluirán los votos de primera opción de la votación anticipada, el día de las elecciones y cualquier papeleta de voto en ausencia válida escrutada, pero no incluirán las papeletas de declaración jurada. Una semana después, se tabularán las rondas preliminares de eliminación y se publicará un informe no oficial”, explica la Junta Electoral de la Ciudad.

“El recuento incluirá todas las papeletas de voto en ausencia escaneadas antes del día de las elecciones. La clasificación de los candidatos puede seguir cambiando hasta que se complete el procesamiento de todos los votos en ausencia y las papeletas de declaración jurada y hayan vencido todos los plazos de subsanación“, agrega el BOE, dejando claro que el anuncio final tomará tiempo.

“Se realizarán rondas preliminares de eliminación y se publicarán informes cada semana hasta que se certifiquen las elecciones. Los resultados finales en las elecciones de opción por orden de preferencia no se conocerán hasta que se hayan contado todas las papeletas”, aseguran. “Y los resultados de las elecciones no se certificarán hasta que se hayan contado todas las papeletas, incluyendo las de voto en ausencia, militar, declaración jurada y emergencia”.

A pesar de que el sistema de voto por orden de preferencia busca que la decisión final sea el resultado de la participación de la mayoría, ya que incluso si un votante no ve ganar a su candidato, podría ver arriba a su segunda o tercera opción, expertos en asuntos políticos coinciden en que todavía falta educar más a los electores sobre este método.

Así lo manifiesta la analista política Lucía Gómez, quien asegura que entre mejor entiendan los electores el sistema, mejor pueden influir en los resultados que arrojen los comicios manifestando sus apoyos.

“Los votantes que votaron en el 2021 ya conocen este sistema y también los que votaron en 2023, pero es importante que todos los electores comprendan bien el sistema y que entiendan que aquí la importancia es que el votante tiene más oportunidades de poner más de una persona en su lista de opciones“, dijo la experta. “Eso no solo puede solidificar el voto a su primera opción sino que además juega un papel relevante que además de ubicar al que quiere que gane ubique a sus opciones segunda y tercera“.

Gómez manifestó que el voto por orden de preferencia logra que más electores hagan escuchar sus voces en las urnas, pues incluso si su candidato principal no consigue la victoria su voto cuenta al ser contabilizadas sus opciones siguientes en la lista.

“Con este sistema, votar se vuelve más poderoso, y más en elecciones como estas, que serán muy competitivas”, advierte la analista. “Este voto permite que se consoliden preferencias colectivas y no solo individuales, en las que más votantes pueden ser parte del triunfo de un candidato. De la manera tradicional, si mi candidato no es elegido, sentimos que no somos parte de la dirección que va a tomar la Ciudad, pero al participar con diferentes opciones de preferencia, nos aseguramos de que somos parte de la decisión, lo que es bueno para la Democracia”.

Datos destacados

24 de junio serán las elecciones primarias en NYC

4 de noviembre serán las elecciones generales en NYC

5 candidatos puede cada elector ordenar por orden de preferencia al momento de votar

50% de apoyo debe tener un candidato para ser declarado ganador

5 rondas de conteo, si es necesario, se realizarán, eliminando en cada una al aspirante con menor apoyo y sumando los votos de segunda opción a los restantes

2019 se aprobó el cambio de sistema electoral

2021 fueron los primeros comicios donde se utilizó ese método

Si desea saber más sobre la manera de votar por orden de preferencia puede visitar el sitio de la Junta Electoral de NYC

En las primarias de junio los neoyorquinos saldrán de nuevo a votar. Foto Edwin Martínez

Cómo llenar la boleta electoral por orden de preferencia