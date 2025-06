Lele Pons revela lo complicado de su último trimestre de embarazo

Cada vez falta menos para que Lele Pons y Guaynaa conozcan a su bebita y, aunque en sus redes sociales ha compartido muchas fotos llenas de emoción, felicidad y ternura, en una publicación más reciente, la influencer se animó a mostrar algo que muchas mamás entienden a la perfección, debido a que el tercer trimestre del embarazo puede ser una travesía que no resulta nada fácil.

A través de su cuenta de Instagram, Lele subió un video que, más allá de los filtros y las poses glamorosas, enseña la cruda, y muchas veces cómica realidad de estar en la recta final de la maternidad.

En el clip, la venezolana aparece intentando ejercitarse con una cara de “¿por qué me metí en esto?”, luchando contra el sueño, los cambios de apetito y el eterno dilema de cómo recoger algo del piso sin que parezca una misión imposible.

“Algunos días durante el tercer trimestre son como…”, escribió Lele al pie del video, que está por alcanzar los dos millones de reproducciones.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar, sobre todo de mujeres que han pasado por lo mismo y aplauden que no esté romantizando esta etapa.

“Me encanta que no romantiza el embarazo jaja. Tal cual, el último trimestre es el más pesado”, escribió una seguidora. Otra, con tono más dramático, pero igual de honesto, comentó: “Los embarazos de niñas nos destruyen, yo no sé por qué”. Y no faltaron los ánimos bonitos como “Tan real jajaja, venga Lele te ves hermosa” o el muy empático “Pobrecita, sé lo que se siente”.

Lo cierto es que Lele Pons está viviendo una montaña rusa hormonal y física como cualquier otra mamá, pero con millones de ojos siguiéndola. Y aun así, no pierde el humor, la honestidad, ni las ganas de mostrarle al mundo que la maternidad no es fácil, aunque es algo que vale mucho la pena vivirlo.

