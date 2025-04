Erubey de Anda confirma que Lele Pons no la invitó a la revelación de sexo de su bebé 

Erubey de Anda, cantante mexicana, publicó unas historias en Instagram para hablar de lo mal que se siente luego de que Lele Pons, quien fue su amiga, no la invitara a la revelación de sexo de su bebé.

El distanciamiento entre ambas se debe a que la artista reveló en La Casa de los Famosos All-Stars que la venezolana y Guaynaa estaban esperando un bebé.

Todo esto parece que causó el fin de esta amistad, según ha dejado ver Erubey de Anda en un reciente mensaje que lanzó.

“Por favor, ya no me digan nada de la revelación, en estos momentos no estoy bien y de verdad me duele todo lo que me están diciendo, y esta situación, porque yo la quiero mucho, yo sé que la regué, pero todos cometemos errores y nunca lo hice con malas intenciones. Solo les pido que dejen de mandarme odio, ya que no estoy bien en estos momentos”, escribió la exhabitante del reality show de Telemundo.

¿Qué le han dicho a Erubey de Anda sobre Lele Pons?

En recientes publicaciones, a la joven le han dejado comentarios como: “¿No te invitaron al gender reveal?”, “¿Por qué no te invitaron al gender reveal? Ahh, ya me acordé, por chismosita”, “No te invitaron a la revelación del bebé de Lele”, “¿Ya te perdonó tu amiga Lele por la indiscreción que cometiste a nivel internacional?”.

Todo esto ha causado mucho malestar en Erubey y por ello quiso hablar al respecto, pues considera que ha sido suficiente.

Luego de salir de La Casa de los Famosos All-Stars, a la mexicana le preguntaron por esta polémica y comentó en el programa Alexandra a las 12: “Eso fue un malentendido. La verdad es que Lele es mi hermana, es mi amiga desde hace muchísimos años”.

“El Amor es muy grande”



Erubey dice que llegando a Miami hablará con Lele Pons para aclarar el tema, que todo fue un mal entendido. @lelepons #LCDLFAllStars pic.twitter.com/vCtkFGd4UD — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 19, 2025

Además, indicó que una de las cosas que haría al llegar a Miami sería buscarla para arreglar las cosas: “Su amistad para mí es súper importante. Nuestra amistad es muy fuerte, somos como hermanas”.

Pero, todo indica que esta imprudencia es algo que, al menos por ahora, no ha superado Lele Pons.

