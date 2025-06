Madison Anderson se sincera tras su cirugía estética: “Me siento increíble”

La exreina de belleza Madison Anderson se sinceró después de la cirugía estética a la que se sometió para reconstruir sus senos. Hace una semana la estrella de reality show entró a quirófano para someterse a esta cirugía y unos días después compartió con sus seguidores cómo se siente tras el procedimiento.

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo aseguró que tras su procedimiento estético se siente “increíble”.

“De verdad me siento increíble (…) quiero abrirles mi corazón y contarles un poquito de esta etapa tan personal”, expresó.

Madison Anderson, Miss Puerto Rico y primera finalista del Miss Universo 2019, explicó que desde 2019 tenía implantes en sus senos y aseguró que la cirugía a la que se sometió no fue solo por razones estéticas.

“Esto no era solo estética, era mi bienestar, mi confort, así que lo pensé y lo pensé hasta que un día me cansé de estar incómoda y quejarme en silencio, y no solamente en silencio, ya yo estaba quejándome demasiado todos los días que yo misma ya estaba harta de escucharme”.

La modelo reconoció que el equipo médico que la atendió le hizo sentirse cómoda y agradeció por el trato que recibió antes y después del procedimiento. “Desde la primera consulta el doctor Derik y todo su equipo me hicieron sentir muy cuidada, segura y sobre todo tranquila. De verdad no puedo estar más agradecida con todos ellos. Su profesionalismo y su trato humano hicieron que todo fuera mucho más fácil y cómodo para mí”, añadió.

Madison Anderson aseguró que escuchar su cuerpo es una forma de amor propio. “Hoy me siento más fuerte, más segura y en paz conmigo misma y si algo que nos quede de todo es que honrarse también es amarse. Ojalá hubiera tomado esta decisión mucho antes”, señaló.

La modelo de ascendencia puertorriqueña y estadounidense está comprometida con el actor mexicano Pepe Gámez, historia de amor que comenzó cuando ambos participaron en ‘La Casa de los Famosos’.

