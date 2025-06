Alessandra Rosaldo revela secretos de su relación con Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez iniciaron una conexión sentimental en 2005, y durante una entrevista exclusiva en el pódcast de Martha Debayle, reveló detalles sobre lo complejo que se tornó su relación amorosa con el actor. Además, explicó que tuvo que buscar ayuda profesional para poder seguir avanzando, ya que sentía que todo estaba estancado entre ellos.

La cantante mencionó también cómo fue el proceso de su convivencia con la hija mayor del comediante mexicano y el rol que a ambas les tocaba implementar en casa: “Por meses de terapia, me di cuenta de que todo estaba mal: mal mi rol, mal el suyo, mal que vivíamos con Aislinn Derbez, quien quedaba en medio. Las dos éramos señoras de la casa”.

La pareja sentimental de Derbez dijo que no encontraba su norte y que las lágrimas se convirtieron en su día a día. Una de las cosas que más le dolió fue el hecho de que el actor no se veía formando un hogar con ella, mientras que eso era todo lo que deseaba. Sin embargo, él incluso se negaba a eso, por lo que terminó aceptando que ellos, como pareja, no estaban “bien”.

“Yo me sentía perdida, pero gracias a eso me di cuenta de lo que no hice bien. Me reparó. Lloré meses. Lo amaba con toda mi alma y lo dejé ir, porque ninguno de los dos estábamos bien. No estaba dispuesto a casarse conmigo ni a darme una familia. Eso yo lo deseaba con él. Tomé decisiones que se necesitaban. Pasaron mil cosas y tuvo un final feliz, pero fue difícil”, dijo.

Rosaldo dijo que la ayuda que recibió sí le funcionó, pero de manera temporal, y en realidad lo que la hizo entender lo que pasaba era el sentimiento que tenía hacia Eugenio. De esa forma, terminó descubriendo que estaba enamorada; en sus relaciones pasadas jamás lo había experimentado y no entendía bien lo que ocurría.

“La terapia me ayudó en su momento. Fue por el amor que yo le tenía. Estaba perdida porque no sabía estar enamorada. Yo rompí un patrón con él, porque estaba con parejas a quienes rescataba. Era controladora. Yo era todo, pero me perdí. No supe cómo hacerle para estar con alguien que me apapacha, me cuida y me protege”, dijo en el pódcast.

Sigue leyendo:

· Eugenio Derbez recuerda su fracaso en televisión y la carta de Chespirito para animarlo

· Aislinn Derbez habla de la reacción de Eugenio Derbez tras su divorcio de Mauricio Ochmann

· Eugenio Derbez aclara si pagó miles de pesos por asistir a concierto de Shakira