¿Será Andrea Meza o Dayanara Torres la nueva capitana de Miss Universe Latina, El Reality?

Ayer por la noche, Jacqueline Bracamontes confirmó que Zuleyka Rivera ya no sería capitana en el programa “Miss Universe, El Reality” de Telemundo. Esto no sólo generó caos en el programa, sino también en la opinión pública. En plena competencia, un equipo se quedó sin capitana y una de las personalidades de renombre con las que este show contaba como gancho mediático ya no forma parte de éste.

El nombre de Andrea Meza, conductora de “Hoy Día”, ha empezado a sonar rumbo a la próxima gala de este show, que se llevará a cabo hoy a las 7 PM hora del Este. Sin embargo, así como el de Meza, muchos otros hablan también de Dayanara Torres. ¡Habrá que esperar a la gala de hoy para conocer el nombre de la nueva capitana!

Vale agregar que el caso con Dayanara Torres podría ser una complicación, porque la boricua trabaja mucho más con Univision que con Telemundo, así que de momento la especulación lo único que hace es crecer y alimentarse de la opinión pública.

¡El público se queda con Zuleyka!

Decir que el caos se apoderó de la opinión pública es una total realidad. El público se mostró parcialmente a favor de Zuleyka, sobre todo porque su decisión se debe a lo frustrada que la boricua se sentía por el trabajo del jurado de este proyecto; hablamos de Aracely Arámbula, David Salomón y Fabián Ríos.

El desempeño de estos no complacía a Rivera, sobre todo porque sus comentarios y evaluaciones realmente no suman mucho a la competencia en sí. Y esta es una opinión generalizada en el público televidente.

La renuncia de Zuleyka es lamentable para el público, para la competencia en sí misma. Sin embargo, aun y cuando muchos puedan comprenderla por el descontento que hay con el show por el papel del jurado en la competencia, también hay muchos que lamentan que la boricua haya desertado porque lo ven como una falta de compromiso y tolerancia de su parte.

Ahora bien, aun y cuando hay opiniones en contra, son más los que están de acuerdo con la decisión de Zuleyka.

Expuesto todo lo anterior, queda entonces registrada la duda: ¿será Andrea Meza o Dayanara Torres la nueva capitana de Miss Universe Latina, El Reality?

