Zuleyka Rivera se molesta y se va de gala de Miss Universe Latina

La gala de este lunes por una de las inmunidades de la semana en Miss Universe Latina, El Reality, tuvo un momento bastante álgido, pues Zuleyka Rivera, capitana del equipo Rubí, se molestó con el jurado David Salomón y abandonó el set.

Todo ocurrió porque la mitad de su equipo no pudo completar la prueba que pusieron y que consistía en escalar una estructura en forma de montaña para luego tomarse una foto grupal.

Zuleyka Rivera renunciando en vivo y saliéndose del set BYE 😭 Nena por favor… #MULER #MissUniverseElReality pic.twitter.com/D6R6sMBXyl — nacho con O (@NachoConO) June 16, 2025

Sin embargo, las participantes no escucharon a Jacky Bracamontes, quien de forma insistente les decía que podían comenzar a escalar solo cuando su compañera estuviera sentada.

Las reglas no se cumplieron y las candidatas no lograron ubicarse a tiempo en las distintas marcas, por lo que la foto no se tomó como correspondía.

Luego de que ocurrió esto, David Salomón aconsejó a las participantes a que se enfocaran en el juego y que se cuidaran del asesoramiento que recibían.

Esto hizo que Zuleyka Rivera se molestara y le pidiera al juez que la mencionara con nombre y apellido, pues sentía que la indirecta era para ella.

La situación subió de nivel cuando la boricua le preguntó a David Salomón si él había vivido una experiencia como la de ella en Miss Universo, pues consideraba que sus comentarios estaban fuera de lugar.

“Ya mi trabajo aquí está, ya yo no tengo trabajo aquí, buenas noches, muchas gracias”, comentó para luego retirarse del escenario.

Este momento causó revuelo en las redes sociales, ya que varios usuarios opinaron sobre lo que pasó. “Es tremendo show solo para vistas de Telemundo, por favor”, “Los jueces no la dan y Zuleyka lo sabe”, “Qué gorda me cayó Zuleyka, para ser la líder de equipo y mostrando esa inmadurez. Poco liderazgo y berrinchuda”, escribieron algunos.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Zuleyka se la pasa haciendo berrinches y Alicia en modo paz y amor”, “¿Qué mensaje les deja a las concursantes?”.

