Cuomo presenta plan de 6 puntos para manejar protestas en NYC si llega a ser Alcalde

Falta menos de una semana para que los neoyorquinos culminen la jornada electoral municipal para elegir al candidato del partido demócrata que competirá en noviembre por la Alcaldía de Nueva York, y Andrew Cuomo, quien sigue liderando las encuestas reveló un plan sobre la manera en que manejaría en la ciudad protestas multitudinarias.

Consciente de que el próximo alcalde de la Gran Manzana deberá estar preparado para enfrentar más manifestaciones contra el gobierno Trump y otras motivaciones, Cuomo presentó un plan de 6 puntos para evitar que Nueva York se vea envuelta en situaciones similares a las de ciudades como Los Angeles, donde las protestas alcanzaron tintes violentos, actos de vandalismo, casi 600 personas arrestadas, autos quemados e incluso toque de queda y el rechazo generalizado a la presencia impuesta por el gobierno federal de la Guardia Nacional.

“Las escenas caóticas que se desarrollan en Los Ángeles y se extienden a otras ciudades del país están generando, comprensiblemente, una sensación de pánico y miedo. Nuestra nación se siente fuera de control. Y no se equivoquen, esta crisis se ha creado, en gran medida, para obtener rédito político”, dijo el exgobernador, de 67 años, tras criticar las movidas que desde Washington se han adelantado contra los inmigrantes en general.

“A lo largo de su campaña presidencial, el presidente Trump les dijo a los estadounidenses en todo momento que se centraría y priorizaría la aplicación de las leyes migratorias contra los peores criminales que se encuentran aquí sin documentos. En cambio, Trump está desplegando a ICE para sembrar el miedo en las audiencias de inmigración y en los Home Depots, y deteniendo a personas en la calle, en sus hogares y lugares de trabajo“, dijo el político neoyorquino.

“Esta no es la estrategia de aplicación de las leyes que se les prometió a los estadounidenses, sino una actividad ilegal de nuestro gobierno federal”, agregó Cuomo, al tiempo que mencionó que es fundamental aprender de los acontecimientos que se están desarrollando en Los Ángeles para estar preparados ahora para que la ciudad de Nueva York “no repita los mismos errores”.

Dos mil soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados en Los Ángeles por protestas contra ICE. EFE Crédito: EPA/CAROLINE BREHMAN | EFE

El aspirante a desbancar al actual alcalde, Eric Adams, recalcó que “Trump está haciendo las cosas a propósito”, especialmente en ciudades santuario, para que los estadounidenses crean que las ciudades demócratas albergan inmigrantes indocumentados violentos y activistas descontrolados, y que las acciones “inconstitucionales y violentas de los agentes de ICE” están justificadas.

“Las escenas de Los Ángeles que muestran autos en llamas, gente lanzando piedras a la policía y alborotadores enmascarados son la narrativa que Trump quiere que se cuente”, recalcó Cuomo. “No debemos hacerle el juego a Trump. La protesta pacífica está consagrada en la Constitución, pero el saqueo y la destrucción de propiedad son ilegales y no se pueden tolerar”.

Y al destacar el manejo que hará de las manifestaciones, en caso de que gane las elecciones generales por la Alcaldía en noviembre próximo, donde independientemente de los resultados de las primarias participará también por la línea independiente, el exmandatario dijo que las protestas deben ser organizadas.

“Los neoyorquinos estarán, con razón, indignados por las violaciones del debido proceso federal y la tragedia humana. Nuestra ciudad debe coordinarse ahora con grupos de inmigración, líderes religiosos y organizaciones comunitarias para identificar y planificar lugares y estrategias para manifestaciones pacíficas”, aseguró el político. “No queremos que las manifestaciones se produzcan aleatoriamente por toda la ciudad, agotando los recursos policiales y fomentando la falta de control”.

Para hacer realidad el primer punto de su plan, Cuomo mencionó que la Ciudad debe “identificar proactivamente los espacios públicos donde las protestas pacíficas puedan realizarse de forma segura. Equipar estas áreas con estaciones de agua, primeros auxilios y baños accesibles”, al tiempo que garantizar que las agencias municipales faciliten, y no obstruyan, el derecho de las personas a protestar, “convirtiendo a Nueva York en un modelo de dignidad cívica”.

El aspirante a Alcalde destacó también que se debe crear un equipo interinstitucional permanente de abogados municipales, defensores de los derechos civiles y exfiscales para “monitorear las extralimitaciones federales, coordinar respuestas rápidas a las acciones de ICE y defender los derechos constitucionales de los neoyorquinos”.

“Este grupo de trabajo garantizará que Nueva York esté legalmente preparada para defenderse cuando se genere una crisis, garantizando asistencia legal inmediata. Defensa para cualquier persona que sea blanco de una redada de ICE sin el debido proceso, asociándose con organizaciones legales sin fines de lucro y defensores públicos para garantizar que cada persona tenga una representación adecuada y el debido proceso, sin excepciones, sin demoras”, aseveró el candidato.

Al hablar del rol del NYPD en las protestas, Cuomo dijo que la Policía de Nueva York debe desplegarse con antelación y coordinarse con los grupos que organizarán las manifestaciones para garantizar la cooperación y evitar la intervención federal.

“El NYPD es la fuerza policial más grande del país y, a menos que haya indicios evidentes de disturbios civiles, el presidente no tendrá justificación para recurrir a tropas federales”, comentó el exgobernador, a fin de evitar que la ciudad sea militarizada, pero dejando claro que tendrá mano dura con los vandalos.

Marcha contra ICE en el Bajo Manhattan (NYC), 10 de junio de 2025. Foto Andrés Correa. Crédito: Andrés Correa Guatarasma | Cortesía

“El NYPD debe mantener una fuerte presencia de seguridad pública centrada en facilitar las protestas pacíficas, no en intimidar a los agentes legales. El NYPD y las agencias municipales recibirán capacitación y se les indicará que utilicen tácticas de desescalada siempre que sea posible”, dijo el candidato a Alcalde. “Sin embargo, no permitiremos que la violencia ni el caos se apoderen de nuestra ciudad. Protestar es un derecho y lo defenderemos con firmeza. No existe derecho a desorden que ponga en peligro a otros y no será tolerado”.

De llegar a escalar una situación de orden público, Cuomo aseguró que en su plan instruirá a la gobernadora del Estado a que a la Guardia Nacional en alerta “en el improbable caso de que el NYPD necesite asistencia y personal adicional, pero también para actuar con antelación al presidente Trump”.

“La ciudad debe convocar a los líderes de las organizaciones interesadas, y se debe informar al público sobre el objetivo de cualquier manifestación: expresar la indignación legítima ante las violaciones constitucionales”, mencionó como otro de los puntos de su propuesta. “Una estrategia de comunicación coordinada frustrará la capacidad de Trump de distorsionar el mensaje para su propio beneficio. En resumen, es el ICE quien opera violando la ley, no los manifestantes”.

Para terminar, Cuomo mencionó que durante las protestas que se presenten en la Gran Manzana en su eventual mandato, observadores legales deben asegurarse de que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) cumpla y haga cumplir las leyes santuario de la Ciudad de Nueva York.

“El alcalde Adams se encuentra en una posición claramente empeñada y ha cooperado excesivamente con ICE. Se le debe impedir que permita que el NYPD sea cómplice de violar la ley de la Ciudad de Nueva York”, dijo Cuomo.

“A Trump le gustaría mucho que las ciudades demócratas de todo el país, incluida Nueva York, parecieran un nido de alborotadores descontrolados que siembran el caos”, afirmó el aspirante. “En lugar de eso, debemos defender con firmeza el debido proceso y la Constitución. Trump solo gana cuando los demócratas pierden. Demostró su estrategia en Los Ángeles; no permitiremos que eso suceda en Nueva York”.