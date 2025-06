Ernesto Laguardia pide ayuda tras accidente: ‘911 es una burla’

El actor Ernesto Laguardia, el pasado martes por la noche, compartió un video en el que se le veía visiblemente molesto por un lamentable hecho que ocurrió mientras manejaba, ya que una persona lo chocó por la parte trasera de su carro, lo que lo hizo permanecer durante muchas horas en el mismo lugar a la espera de ayuda de las autoridades.

El mexicano de 65 años grabó el video mientras permanecía dentro de su coche, ya que afuera estaba en peligro. Además, mencionó que, en medio de la larga espera que conllevó esa situación, casi lo arrolla una patrulla cuando intentó acercarse para pedir su colaboración con otro vehículo que no estaba asegurado, a diferencia del suyo.

Laguardia tuvo que pedir ayuda a sus seguidores de Instagram porque realizó más de 10 llamadas y, aun así, la problemática persistió durante horas. Además, comentó que nunca recibió una respuesta que le ofreciera una solución más allá de que estaban al tanto de lo ocurrido, hecho que no resolvió el lamentable suceso en las calles de México.

“Estoy aquí desde hace siete horas, me chocaron por atrás, la camioneta no trae seguro. Llevo más de 9 horas esperando una patrulla… Ninguna se ha querido parar, han pasado seis, una casi me atropella y he llamado al 911 más de 11 ocasiones. Me cuelgan, (me dicen) ‘Ya sabemos de su caso’, me cuelgan, entonces mandan sus ubicaciones para que uno le pique y no sirve”, mencionó a través de un video en sus redes sociales.

El reconocido actor de telenovelas explicó que, por fortuna, la situación no llegó a mayores y no tuvo que trasladarse a un centro de salud para ser evaluado por un especialista. Sin embargo, el mayor impacto lo recibió la parte trasera de su coche, que hasta el momento se desconoce si recibió ayuda o hasta qué hora tuvo que permanecer en el sitio.

“Las personas están muy necias, muy agresivas, no quieren pagar y háganle como quieran… Entonces, sí, muy decepcionado del tal 911… de las patrullas mucho más. Uno paga su seguro, uno tiene su seguro como dicta la ley, pero no sirve de mucho”, agregó antes de finalizar.

