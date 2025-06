Hristo Stoichkov fulmina a Christian Pulisic y pide su exclusión definitiva de la selección de Estados Unidos

El drama de la ausencia voluntaria de Christian Pulisic con la selección de Estados Unidos para la Copa Oro ha generado resquemor dentro del gremio del fútbol. La leyenda búlgara Hristo Stoichkov no se guardó nada y arremetió con dureza contra el ‘Capitán América’, pidiendo su exclusión definitiva del equipo nacional.

En una nueva entrega de Tiempo Extra, el programa producido por El Diario de Nueva York, Hristo Stoichkov volvió a encender el micrófono con la pólvora de siempre.

Esta vez, su blanco fue Christian Pulisic, a quien no solo cuestionó, sino que prácticamente vetó del futuro de la selección de Estados Unidos. El exfutbolista búlgaro disparó sin filtros, dejando frases que retumban como sentencia.

“Cuando tú tienes la camiseta puesta, da igual la selección, tienes que defender tu prestigio”. Para Stoichkov, la ausencia del ‘Capitán América’ no es un simple paréntesis físico, sino una traición al deber.

“En el fútbol hay que saber manejar bien el momento difícil. Cuando te pones la camiseta tienes que saber sobrepasarte. No vivir de recuerdos”, dijo.

Con tono casi paternal, pero sin una pizca de indulgencia, el Balón de Oro de 1994 considera que el descanso no es excusa cuando representas el sentimiento de millones de fans.

Para él, enfundarse la camiseta nacional es un acto de entrega total, no una decisión estratégica desde la comodidad del club.

“Si te niegas a venir a la selección porque estás cansado, quieres descansar… chico, juegas cuatro partidos. Defiendes a todo un país, ¿y te niegas a jugar? Yo soy entrenador y nunca más juega”, aseguró.

¿Para qué le voy a llamar a Pulisic? Si yo soy Pochettino, ¿para qué le voy a llamar? (…) dame un dato de Pulisic en los últimos cinco años. La selección de Estados Unidos del 94 jugaba en la liga doméstica, salían del colegio e iban a jugar”, analizó.

“Ahora hay mucho bla bla de que si jugamos aquí o allá. Aquí es donde queremos ver, cuando llega el momento difícil te tienes que presentar y no estás. Dentro de un año todo el mundo espera que seas el líder de este equipo y el líder se baja del barco”, concluyó.

La salida de Christian Pulisic de Estados Unidos

Pulisic declaró en el podcast “Call It What You Want”, de CBS Sports, que necesitaba descansar después de jugar unos 120 partidos en los últimos dos años con el AC Milan y la selección nacional.

También reconoció que deseaba jugar dos amistosos antes de la Copa Oro, pero respetaba la decisión de Pochettino de excluirlo a pesar de no entenderla.

“Pueden hablar de mis actuaciones lo que quieran, pero cuestionar mi compromiso, especialmente hacia la selección nacional, en mi opinión, eso está fuera de lugar”, señaló.



