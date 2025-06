Zuleyka Rivera reaparece en redes luego de renunciar a Miss Universe Latina

La puertorriqueña Zuleyka Rivera ha sido noticia esta semana luego de su renuncia a Miss Universe Latina, El Reality, por su inconformidad con el jurado del programa que busca a una representante de la comunidad latina en los Estados Unidos para el certamen de belleza más importante del mundo.

Después de toda esta controversia, la modelo y actriz compartió en su cuenta en Instagram un mensaje que deja ver que sigue enfocada en sus proyectos, pese a que abandonó este programa de la cadena de televisión Telemundo.

La publicación estuvo enfocada en su aparición en la revista Latin Magazine, de la que fue portada para el mes de junio.

“Gracias Latin Magazine por este honor. Ser una mujer latina es sinónimo de fuerza, belleza, y pasión… ¡y seguimos rompiendo barreras!”, afirmó en la publicación.

Los usuarios aprovecharon este reciente mensaje para expresarle su apoyo a Zuleyka Rivera, pues consideran que la decisión que tomó fue acertada.

La colombiana Daniela Castaño, una de las eliminadas del reality show, por ejemplo, afirmó: “Quería escribirte porque, de corazón, me hubiera encantado seguir en la competencia solo por tener la oportunidad de estar en tu equipo Ruby. Verte, escucharte y sentir tu energía fue un momento muy especial para mí. Eres una mujer poderosa, auténtica y una verdadera inspiración. Gracias por mostrarnos que se puede ser fuerte sin dejar de ser sensible, y por representar con tanta dignidad a la mujer latina. ¡Ojalá la vida me regale otra oportunidad de coincidir contigo! 🤍 Con mucho cariño”.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Definición de mujer empoderada, no espero menos nunca”, “Estamos contigo, reina valiente”, “Zuleyka demostró que su corona va mucho más allá de un programa: su dignidad, clase y fortaleza la acompañan siempre”.

