Bad Bunny pide bajar las expectativas sobre su gira: ‘No soy Taylor Swift’

El cantante puertorriqueño Bad Bunny está cerca de comenzar su próxima gira de estadios en apoyo a su más reciente álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’, que se estrenó en enero de 2025.

Ante su inminente gira mundial, en la que recorrerá países de Latinoamérica, Europa y se presentará por primera vez en Japón, Bad Bunny pidió a sus fans relajar sus expectativas con respecto a su show.

En una entrevista parra Variety, el cantante aseguró que su show no será similar a los que ha hecho Taylor Swift. Esto se debe a que muchos han especulado que el boricua hará un recorrido por muchas de sus canciones de su discografía además de cantar los temas de su reciente álbum e incluso esperan un show similar al que hizo Taylor Swift con su mega exitosa gira ‘The Eras Tour’.

En su gira, catalogada como la más exitosa de la historia, Taylor Swift ofreció 149 shows en los que hizo un repaso por sus 11 álbumes que ha acumulado en su carrera musical. Sin embargo, Bad Bunny no piensa hacer un recorrido por su discografía más allá de cantar algunas canciones antiguas.

“Primero que nada, no soy Taylor Swift”, dijo en la entrevista. “Quiero aclararlo ahora para que no se emocionen tanto: no va a estar organizado de esa manera. Sigue siendo mucho una gira de DeBÍ, con algunas canciones más viejas incluidas”.

Además de su gira mundial, el también conocido como ‘El Conejo Malo’ realizará una residencia de 30 fechas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en su natal Puerto Rico

El cantante no incluyó a Estados Unidos en su gira ya que lo considera “innecesario” ya que ha se ha presentado muchas veces en ese país durante los últimos seis años. En la entrevista con Variety, Bad Bunny aseguró que a veces siente que es mucha la responsabilidad asumida para sus conciertos, aunque no le parece correcto quejarse por eso.

“A veces sí que pienso: ‘cabrón, esto por lo que has firmado es demasiado’. Pero lo que pienso es que no soy médico, ni profesor, no soy nadie que se tenga que levantar a las 5 de la mañana para meterse en un atasco para poder vivir. Mi trabajo es cantar, e incluso si conlleva un montón de sacrificios, es una tontería quejarse”, dijo el boricua.

