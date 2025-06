Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico: el Choliseo romperá récords, asegura gerente general del espacio

Nueva York – Con ayuda de la “Residencia” del exponente urbano Bad Bunny este verano, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, mejor conocido como “Choliseo”, la arena más grande de la isla, romperá varios récords que incluye más de 100 conciertos en un año.

Así lo reveló a El Diario, Jorge Pérez, gerente general regional de ASM Global, compañía privada encargada de la operación del espacio de espectáculos y deportes.

“Este año, nosotros vamos a acabar, por primera vez en la historia del Choliseo, con sobre 100 conciertos. Obviamente, cuando tienes un ‘boost’ (estímulo) de 30 conciertos, pues eso ayuda mucho”, dijo Pérez en entrevista con este periódico como parte de una serie de artículos sobre el impacto económico y cultural de la Residencia, nombrada “No me quiero ir de aquí”.

Lo anterior además se traducirá en más de 1 millón de visitantes llegando al mayor centro de espectáculos y deportes de la isla inaugurado en el 2004.

“Estamos promediando, en los últimos años, 75 a 80 conciertos; ya con estos 30 (de la Residencia) y los que ya tenemos firmados que no hemos anunciado vamos a pasar los 100 eventos. Va a ser la primera vez en la historia del Coliseo que pasamos el millón de visitantes… estamos calculando 1.1 millón de visitantes, y eso nos va a ubicar, casi seguro, entre las cinco posiciones a nivel mundial en el 2025 en ventas de boletos a nivel global, lo que va a ser significativo para seguir posicionando a Puerto Rico y es algo histórico”, continuó el ejecutivo que además opera el Centro de Convenciones de Puerto Rico, el Antiguo Casino y Coca-Cola Music Hall.

Para la cadena de 30 conciertos, que arrancará el próximo 11 de julio y se extenderá hasta el 14 de septiembre, se han vendido unos 400,000 boletos, confirmó Pérez. La mitad de estos corresponden a fanáticos fuera de Puerto Rico que llegarán a la isla durante ese periodo.

El entrevistado afirmó que el esfuerzo sin precedente de Bad Bunny y los productores del evento Alejandro Pabón, socio de Move Concerts, y Noah Assad, CEO de Rimas Entertainment y representante del trapero, elevará la posición del Choliseo a nivel global.

El Choliseo es una plaza principal de entretenimiento a nivel global

“El Choliseo se ha convertido en una de las plazas principales, no en la región, no en Latinoamérica, sino a nivel global. Nosotros hemos quedado en la posición de ventas de boletos, en los últimos cuatro años, acabando COVID-19 en el 2022, en la posición número 12, luego en la 15, en la 18 y en la 16, en ventas de boletos a nivel global…Así que hemos estado en el top 20, lo que nos hace una arena sumamente visible”, señaló sobre el auge que experimentará el espacio que forma parte de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (PRCDA).

Para Pérez, la serie de conciertos, la más extensa en la historia del Coliseo, servirá para que Puerto Rico se pruebe una vez más como referente en la industria de espectáculos y entretenimiento.

“Un artista que tenga éxito en el Coliseo, ya sea, no solo por la planta física sino por nuestra capacidad de vender boletos, sino también por nuestro público que conoce de la música, nuestro público es muy exigente, nuestro público sabe qué es una buena producción, qué es un buen performance; cuando viene un artista a nuestra tarima y recibe el calor y el apoyo de nuestro público, eso es señal de que el artista tuvo éxito en Puerto Rico y puede llevar ese show y tener éxito en otros destinos”, resaltó.

Conversaciones para la Residencia empezaron en el 2023

Pérez contó que, en el caso de los preparativos para la Residencia de Bad Bunny, las conversaciones iniciaron para eso de agosto del 2023.

“Con bastante tiempo, Noah Assad y Alejandro Pabón, los productores, se reunieron conmigo, me explicaron el concepto. Me dijeron, ‘Jorge, solamente lo sabe Benito (Bad Bunny), nosotros dos y tú, así que era un secreto bien importante. ¿Cuál era mi rol en ese momento?, ir separando las fechas sin crear mayor suspicacia, porque no hay muchos artistas que pueden reservar tres meses; ir separando internamente las fechas porque, para este tipo de residencias, no puedes tener fechas comprometidas, tienes que tener el periodo completo bloqueado…Así fue que se desarrolló”, relató.

Afiche promocional de la Residencia de Bad Bunny en el Choliseo de Puerto Rico. Cortesía: https://nomequieroirdeaqui.com/

El portavoz de ASM Global explicó que parte de la estrategia de mercadeo era mantener en secreto los planes para promover los conciertos a la par con el lanzamiento del disco “Debí tirar más fotos” en enero pasado.

“Se iba a anunciar en enero (la Residencia) y eso es una estrategia de ellos como manejadores y como productores; no era algo que querían que estuviese en la luz pública”, confirmó.

Pérez elogió el nivel de coordinación del equipo del intérprete urbano para garantizar que los esfuerzos se hicieran con tiempo y de manera ordenada.

“Fue algo realmente brillante porque todo estaba coordinado desde años antes, y el punto focal era el lanzamiento del disco, el anuncio de la Residencia, así que una cosa no podía surgir antes de la otra”, agregó.

Residencia en la temporada baja del turismo en Puerto Rico

Prueba de las movidas intencionadas de los creadores del evento fue haber reservado el Choliseo para los meses que se consideran temporada baja, de julio a septiembre.

“Esos meses, para nosotros, son típicamente más lentos, porque hay mucha gente viajando y los productores tratan de manejar los riesgos de eventos que tal vez se puedan afectar (en asistencia) porque la gente está fuera o no tan pendiente a conciertos. Sí se dan (conciertos), pero con menos magnitud. Luego en agosto, tenemos el regreso a la escuela que es una época que históricamente los productores tratan de alejarse. Esto a nosotros nos ha ayudado significativamente porque en un periodo que quizás hubiésemos tenido seis conciertos en un año típico ahora tenemos 30”, comparó el gerente regional.

Para Pérez, sin embargo, el efecto será aún mayor en la industria hotelera, ya que como parte de la Residencia, los productores del evento pactaron acuerdos con hospederías para que ofrecieran paquetes de dos noches de hotel para los viajeros del exterior.

“El impacto mayor es para el turismo local, porque estos son meses de temporada baja 100% para la industria del turismo y hotelera, así que hoteles que iban a tener un tasa con ocupación muy baja, ahora están con las habitaciones llenas. Entiendo que eso fue planificado para tener ese efecto”, resaltó.

Pérez precisó que, aunque otras residencias se han realizado en el Choliseo como las de Wisin y Yandel y Daddy Yankee, la de Bad Bunny es la de mayor magnitud.

“No es la primera vez. La realidad es que, si vamos a ver la definición técnica dentro de la industria, una residencia son 10 shows o más del mismo artista en un mismo lugar, ya sean noches corridas o tres show y un descanso. Así que nosotros hemos tenido a Daddy Yankee, Wisin y Yandel, 10 y 14 (conciertos), que fueron récords antes de Bad Bunny. Si vamos por la definición estricta de residencia, lo ha hecho Daddy Yankee y Wisin y Yandel dos veces. Arcangel hizo nueve…Raw Alejandro hizo cuatro este mes; hizo cuatro en el 2024”, enumeró.

Bacalaítos y alcapurrias en el Choliseo

Otra parte importante del evento de Bad Bunny y que lo distingue de los anteriores es la oferta gastronómica en la que se venderá comida típica boricua como alcapurrias y bacalaítos.

“Estamos preparándonos para recibir a sobre 415,000 personas a través de tres meses. Estamos preparando un menú u oferta gastronómica diferente a lo que el público del Coliseo está acostumbrado a recibir”, adelantó Pérez.

La idea detrás del cambio en el menú es que los visitantes extranjeros también tengan la experiencia de conocer la isla durante el evento a través de su comida.

“Sobre 200,000 personas compraron paquetes para venir del exterior…Así que queremos ser parte de esa experiencia del destino y ofrecer una oferta gastronómica que sea autóctona. Vamos a encontrar bacalaítos, alcapurrias y toda nuestra comida para que los visitantes puedan tener esa experiencia”, mencionó.

Por otro lado, los encargados del Choliseo están en el proceso de coordinar con su personal, mayormente “on call”, para que retomen labores durante el periodo de la Residencia.

“Nosotros vamos a necesitar entre 300 y 400 personas por noche, así que estamos haciendo ya el ‘staffing’ correspondiente”, especificó Pérez.

A preguntas sobre si el proceso implicaría contratación temporal de más personas, respondió: “Nosotros ya tenemos un equipo de trabajo fijo. Ahora estamos saliendo de cuatro ‘sold out’ de Raw Alejandro, igual, tuvimos 400 personas por noche trabajando. Tenemos un personal, pero tenemos que ir dándole sus horarios…Pero, no necesariamente vamos a salir a reclutar, porque no vamos a necesitar más de lo usual por noche”.

Pérez añadió que, a final de este mes, empezarán el montaje del espectáculo, donde particularmente se estará examinando los pesos del edificio.

“Tenemos un ingeniero estructural que evalúa todo eso para asegurarnos que todo está en cumplimiento con los pesos requeridos del edificio. Es un ejercicio bastante complejo, pero, como se anunció en enero, lo hemos ido trabajando, y ya estamos con un plan de trabajo muy coordinado con la producción, así que todo va en rumbo a lo que será un acontecimiento histórico”, aseguró.

Plan para evitar apagones

Otro asunto ante la consideración de Pérez son medidas para evitar que los conciertos se vean interrumpidos por apagones.

Durante los meses de verano es cuando más interrupciones en el servicio de electricidad se registran en la isla debido a un aumento en la demanda sumado, particularmente, a la falta de generación.

Pérez explicó que, en el caso del Choliseo, utilizan generadores solo para mantener funcionando elementos básicos, pero no para aire acondicionado, por ejemplo.

“Desde el principio, se diseñó así, no se contempló, porque el Coliseo está en una red que es de la zona bancaria de Hato Rey, y se supone que sea de las más fuertes en términos de infraestructura eléctrica”, señaló.

En ese sentido, el ejecutivo dijo que ya han establecido comunicación con LUMA Energy (encargada de la transmisión y distribución de electricidad en la isla), el gobierno local y autoridades federales para trabajar en conjunto y ejecutar planes de acción en caso de que haya alguna interrupción.

“Siempre estamos en comunicación con LUMA para los eventos; ellos tienen nuestros calendarios. Nuestros equipos están constantemente comunicación con ellos para asegurar que esta área esté en óptimas condiciones”, precisó.

Se supone que los operadores del Choliseo tuvieran una reunión esta semana para crear un equipo de trabajo multisectorial con el fin de prevenir cualquier interrupción en el servicio y establecer medidas para responder en caso de una emergencia de este tipo.

Pérez agregó que, hasta el momento, no ha registrado un apagón en el Choliseo en medio de un concierto.

La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico o PRCDA es una corporación pública creada bajo la Ley Número 351 del 2002.

La misión de la Autoridad es “desarrollar y operar el Distrito de Convenciones para posicionar a Puerto Rico como un destino de negocios, turismo y entretenimiento de clase mundial, con el propósito de impulsar el desarrollo económico”.

Como parte del organigrama, el Gobierno le paga a ASM Global para manejar el Choliseo en nombre de PRCDA. Los ingresos que se generan producto de la actividad económica son propiedad de la Autoridad.

El Choliseo forma parte del Distrito de Convenciones de Puerto Rico que ocupa unas 154 cuerdas de terreno en el centro de San Juan. El área que antes ocupaba la antigua base naval de Miramar además incluye áreas residenciales, oficinas, establecimientos comerciales y de entretenimientos e instalaciones para actividades cívicas o culturales.

Esta es el segundo artículo de una serie especial de El Diario sobre el impacto económico y cultural de la Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico este verano.

