Eric Adams: “Este año ganar las primarias demócratas no asegura automáticamente la alcaldía de NYC”

Ya arrancaron las elecciones anticipadas de las primarias, en donde el partido demócrata de la ciudad de Nueva York escogerá a su candidato. En este escenario, el alcalde Eric Adams aparentemente con el “sol a sus espaldas”, camina entre las sombras, de varios escándalos judiciales y políticos, que lo alejaron de la posibilidad de medirse nuevamente en esta consulta, en donde en 2021, salió favorecido. Aun así, se muestra muy seguro que recibirá al final el respaldo, para prolongar su mandato, cuatro años más.

Hoy es un aspirante a la reelección independiente, que aunque luce con todos los vientos en contra y sobrevive de varias “heridas de guerra”, se muestra de pie, esperando los comicios generales de noviembre, que podrían significar para él, un “juicio final” o la “resurrección” ante exaliados demócratas que lo consideran un cadáver político.

“Estas elecciones serán muy competitivas. En este escenario, no es cierto que el candidato demócrata automáticamente es el alcalde. Y que un independiente no puede ganar. Eso en este 2025, no será así”, remarca insistentemente.

En conversación con El Diario, el mandatario municipal se muestra confiado que pese a la avalancha de descalificaciones que recibe de los precandidatos demócratas, durante esta campaña, finalmente todo se decantará a su favor.

“Podrán decir que he sido acusado de falsos casos de corrupción, pero jamás he sido inconsistente en mis 40 años de servicio público”, acotó el expolicía, exlegislador, ex presidente del condado de Brooklyn, quien ahora no maneja la idea de tener el título de exalcalde, por lo menos en los próximos cuatro años.

Adams califica las promesas y el discurso de la mayoría de los aspirantes, que están en la boleta de estas internas, como un lamentable festival de promesas vacías, irrealizables e hipócritas.

“Gran parte de los legisladores y de exgobernantes que hoy se presentan para la alcaldía, apoyaron hace poco, que se le quitarán fondos a la policía. Con sus reformas judiciales, erosionaron la seguridad pública. Ahora aparecen como si no tuviéramos memoria, hablando de contratar a más policías. Parece una broma”, espetó el mandatario, en diálogo con este rotativo.

“Todo parece una broma”

¿Cómo valora en este momento las propuestas y la campaña de los candidatos demócratas que pretenden desbancarlo de su posición?

– Yo respeto a las personas consistentes. Pero no la hipocresía. Probablemente yo tenga diferencias en un 80% con la forma de entender la política del candidato Zohran Mamdani, pero ha sido algo coherente. Pero en cambio, vemos que la mayoría de los aspirantes que tuvieron que ver con campañas anti policiales, como la senadora Jessica Ramos, quienes promovieron reformas a la Ley de Fianzas y Leyes de Descubrimiento, avaladas además por Andrew Cuomo, ahora se dan la vuelta y aparecen hablando de contratar más policías. No lo digo yo, lo dice la realidad y las estadísticas criminales. Todo ese movimiento que gritaba que se desfinanciara la policía y que convirtió a los tribunales en una puerta giratoria para delincuentes peligrosos, afectó muchísimo la seguridad pública. Estos candidatos en el pasado, como Cuomo, perjudicaron las fuerzas del orden. Ahora aparecen olvidando sus posiciones. Cuando escucho a muchos de ellos, diciendo que se deben contratar 5,000 policías, siento que se están burlando de los neoyorquinos. Como si se tratara de firmar un memo y aparecen los oficiales.

Existe el clima de opinión que establece que un candidato que no sea demócrata difícilmente podrá ganar la alcaldía de la Ciudad de Nueva York. Y mucho menos como independiente.

-Yo soy, ante todo un demócrata. Muchas personas no están analizando debidamente que yo soy un alcalde en ejercicio. No soy un aspirante independiente sentado, que está luchando en este momento por el reconocimiento de su nombre. Tengo una gestión muy clara al frente de la clase trabajadora de esta ciudad. En las elecciones generales tendremos a demócratas, republicanos e independientes que voten por mí. Es totalmente falso, que numéricamente sea imposible que un independiente, en mi caso particular, no pueda ganar esta posición. Si vemos los resultados de las elecciones pasadas, yo perdí en las comunidades en donde viven las élites del Upper East Side, Brooklyn Heights, Park Slope, y otras burbujas. Pero votó por mí la clase trabajadora, los blue collar, que me veían y me siguen viendo, como uno de los suyos. Tendremos que pelear. Estas serán las elecciones municipales, más competitivas en la historia de la Gran Manzana.

Adams: Soy un demócrata. Recibiré en las elecciones generales el voto demócrata, republicano e independiente. Y particularmente de la clase trabajadora. (Foto: Ed Reed – Mayoral Office NYC)

¿Pero en general cómo observa este proceso y la conexión de los aspirantes con la realidad presupuestaria?

–Estamos al frente de una sinfonía de promesas vacías. Por citar solo un ejemplo, el candidato Zohran Mamdani está promoviendo que todos los autobuses de la ciudad sean gratuitos. Cuando le preguntas cómo lo va a financiar, responde que aumentando los impuestos al 1% más rico de la ciudad. Pero allí observas la desconexión con la realidad. Porque todo eso pasa por legislaciones que deben ser aprobadas en la Legislatura Estatal. Él es asambleísta. Ahora mismo, está en Albany, ¿por qué no ha empujado esa legislación? Todos los grandes cambios que hemos alcanzado en los últimos tres años con la ley de fianzas, manejo de la crisis de salud mental, educación pública y ajustes fiscales han sido producto de un trabajo complicado con Albany.

El alcalde Adams ha enfrentado varias tormentas políticas y judiciales en el último año. (Foto: Michael Appleton – NYC Mayoral Office)

Muchas organizaciones y líderes electos lo critican ferozmente, por no hacer frente de manera clara a las medidas migratorias de la Administración Trump. Y de no mover un dedo, para proteger a los migrantes de la ola de deportaciones.

-Es cierto, muchos me critican porque debo hacer más para proteger a las comunidades de migrantes de las deportaciones. Yo respetuosamente les pregunto, qué debo hacer. Y la verdad, no tienen una respuesta. Y quisiera escuchar a esos líderes, exigir a los congresistas de Nueva York, que hagan mucho más por impulsar leyes federales y hacer su trabajo de presión a nivel federal para cambiar el sistema migratorio. Estamos al frente de un tema federal y se podría resolver con legislaciones nacionales. Yo he hecho mi parte. Cuando las autoridades federales cruzaron la línea y detuvieron a migrantes inocentes en las cortes de migración, inmediatamente presentamos un escrito de defensa. Nadie sale a protestar para decirle a los congresistas que peleen por leyes que protejan a las comunidades de inmigrantes. Esa sería la clave de cambios verdaderos. Yo estoy al frente de la ciudad de Nueva York, mis competencias son municipales. En cambio, en medio de fuertes críticas, enfrentamos la crisis migratoria y atendimos sin ayuda federal, con respeto y dignidad a más de 220,000 personas. Le facilitamos el camino con apoyo legal, hospedaje y comida. Casi el 80% pudo emprender su camino de forma independiente de la ayuda municipal.

¿Por qué usted cree que las comunidades hispanas de la Gran Manzana deben confiar en usted en un segundo mandato?

Yo tendré el apoyo de esta comunidad. Nosotros cumplimos nuestra promesa número uno, de reducir la criminalidad. Ese es un tema que en esta campaña, no ocupa el primer lugar en las preocupaciones de los residentes de la Gran Manzana, como era hace tres años. No hay duda, que bajo nuestra gestión, logramos revertir la incidencia criminal. Sacamos 22,000 armas de las calles y 80,000 motos ilegales y carros fantasmas. Si observas ahora mismo, apenas hay cinco incidencias diarias en el Subway, con más de 2 millones de pasajeros diarios. Debemos hacer mucho más. Pero todos los avances reales en materia de seguridad, impactan directamente a las comunidades hispanas de vecindarios de El Bronx, Washington Heights y Queens, que eran las más agobiadas por la violencia. Trabajamos incansablemente por la educación bilingüe en las escuelas, en extender la educación inicial y el cuidado infantil. Además, no hay antecedentes de un alcalde que haya conformado un equipo de gobierno con funcionarios hispanos, en posiciones tan importantes, al mismo tiempo. Es una comunidad que ha sido altamente representada en mi Administración. Hoy reconozco que fueron los inmigrantes hispanos, con décadas de presencia aquí, que se sintieron muy molestos, cuando invertimos millones de dólares para dar soporte a los recién llegados y los solicitantes de asilo. Les pareció injusto. Todos los días algún vecino me decía: ‘Hey Eric, nosotros estamos apenas sobreviviendo, rechazamos que ellos tengan todo gratis’. Hoy puedo ver la historia desde otro punto de vista. Hubo muchas malinterpretaciones de esa crisis que estamos superando.

El dato: