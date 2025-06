Tribunal de apelaciones permite a Trump el control de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Un tribunal de apelaciones extendió el bloqueo de la orden de un juez de San Francisco, y permitió al presidente Donald Trump mantener el control de las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Los Ángeles, tras las protestas contra ICE por las redadas de inmigración.

La orden unánime de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito es una victoria para el presidente, pues la decisión detiene un fallo del juez de un tribunal inferior que consideró que el mandatario actuó ilegalmente al desplegar soldados en Los Ángeles, a pesar de la oposición del gobernador Gavin Newsom.

“Trump demostró que tenía razón justificada”

El panel de jueces, dos designados por Trump y uno por Biden, señaló que aunque los presidentes no tienen poder ilimitado para tomar el control de la guardia de un estado, Trump pudo demostrar que tenía una razón que justificaba el despliegue de la Guardia, ya que las manifestaciones se habían vuelto violentas, informó The Associated Press.

El republicano invocó el Título 10 para convocar a la Guardia Nacional al servicio federal en respuesta a las manifestaciones en Los Ángeles. Aproximadamente 4,100 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en servicio se desplegaron en Los Ángeles.

El tribunal afirmó que los funcionarios de la administración “han presentado hechos que nos permiten concluir que el presidente tenía una base plausible para invocar el Título 10”, informó CBS News.

El gobernado Newsom demandó al presidente por su decisión. El juez de distrito Charles Breyer, puntualizó que las acciones de Trump fueron ilegales y excedieron su autoridad y ordenó al presidente que devolviera el control de las tropas a Newsom.

“Gran victoria”, publicó Trump

Tras la decisión de los tres jueces del tribunal de apelaciones, Donald Trump celebró el fallo calificándolo de “gran victoria”.

“Los jueces obviamente se dieron cuenta de que Gavin Newscum es incompetente y está mal preparado, pero esto es mucho más grave que Gavin, porque en todo Estados Unidos si nuestras ciudades y nuestra gente necesitan protección, somos nosotros quienes se la brindaremos, si la policía estatal y local no puede por cualquier razón, cumplir con su tarea”. añadió el mandatario.

“No es un rey ni está por encima de la ley”

Mientras que Gavin Newsom expresó su decepción por el hecho de que el tribunal permita a Trump conservar el control de la Guardia Nacional.

“El tribunal rechazó con razón la afirmación de Trump de que puede hacer lo que quiera con la Guardia Nacional sin tener que dar explicaciones ante un tribunal”, declaró Newsom, publicó AP.

Y añadió: “El presidente no es un rey ni está por encima de la ley. Seguiremos adelante con nuestra impugnación del uso autoritario de soldados estadounidenses por parte del presidente Trump contra los ciudadanos”.

Este fue el primer despliegue realizado por un presidente de la Guardia Nacional de un estado sin el permiso del gobernador desde 1965.

Con información de AP y CBS News

