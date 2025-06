Alejandra Jaramillo se despide de su hijo con emotivo mensaje

La presentadora de televisión Alejandra Jaramillo compartió una emotiva foto acompañada de un tierno mensaje para su hijo Sebastián Muñoz, con quien se tuvo que despedir en el aeropuerto, ya que tuvo que tomar un nuevo rumbo para continuar con sus vidas en países distintos, debido a que él se fue a Ecuador para vivir con su padre. Ella mostró lo dura que fue la situación.

La ecuatoriana de 32 años explicó que todo lo que ha hecho por él no tiene que ver con que más adelante se lo tiene que pagar; al contrario, en su rol como madre lo ha ejercido con todo el placer de la vida: “No hice sacrificios, tomé decisiones, elegí. No me debes nada ni estás en deuda conmigo, tampoco quiero que me devuelvas nada; mi única misión es verte feliz, con eso lo tengo todo. Aquí hay amor incondicional sin esperar absolutamente nada a cambio”.

Alejandra le escribió unas tiernas líneas a Sebastián y destacó que lo importante solo será que él escoja el camino correcto para que siga adelante. Además, mencionó que no es necesario que piense en cumplir todos los requerimientos del resto ni en el bienestar de los demás, sino en suyo, sin perjudicar a otros. Aunque le recordó que cada vez que la necesite, ella estará siempre para orientarlo las veces que sean necesarias.

“Viniste a este mundo a ser feliz, a vivir tu propia vida, y no tienes que cumplir expectativas ajenas. Aquí tienes a tu mamá para recibirte en todas las circunstancias, con aciertos y errores, porque en esta vida, si algo pasa, es que nunca dejamos de aprender. Y mamá estará para guiarte y amarte siempre que me lo permitas”, le comentó.

La panelista del programa ¡Siéntese quien pueda!, no quiso finalizar su mensaje sin antes desearle lo mejor en este nuevo camino que eligió lejos de ella y reconoció que es su más grande amor. Por ello, le dio las gracias por escogerla como su mamá, un hecho que la hizo madurar y crecer para poder criarlo.

“Yo mi vida, solo quiero ponerte alas y que vueles tan alto como puedas. Te amo con todo mi ser Sebas, cada día más grande, cada día más TÚ. Gracias por elegirme“, escribió.

