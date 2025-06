Andrea Legarreta revela lo que le “costó soltar” al separarse de Erik Rubín

Andrea Legarreta y su exesposo Erik Rubín sostuvieron un matrimonio durante más de dos décadas y, fruto del amor que alguna vez existió, tuvieron dos hijas. Sin embargo, en febrero del año 2023 sorprendieron al mundo del entretenimiento al anunciar que no continuarían juntos, debido a que existía respeto, pero no el deseo de seguir creciendo como pareja.

La actriz y presentadora de televisión estuvo como invitada en el pódcast “Conquista tu mundo” y contó uno de los aspectos que más se le hizo difícil de la separación con su ex, que fue alejarse de ese vínculo con él que duró 22 años: “Yo ya estoy parada en otro sitio, me costó soltar el dejarme de ver como la esposa de Erik. Esta relación, esta historia, me dolió mucho, a pesar de que sabía que era quizás lo más sano”.

La mexicana de 53 años compartió que siempre soñó con estar con una persona por el resto de su vida y no terminar separándose porque la relación no haya seguido fluyendo por motivos que solo ellos entenderán y que suelen ser bastante íntimos.

“Soy una mujer que desde que era niña anhelaba el ‘felices para siempre’, porque veo a la niña que soñaba con eso. Al final, es muy triste, pero también es sano. Es sano cuando has amado tanto y cuando ambos se dan cuenta de que hay un hartazgo, incluso, como que quizás tú sabes que necesitas algo más y él también… Yo creo que al final lo tomas en el momento correcto, en el que es tal vez”, mencionó.

En diversas ocasiones se ha rumorado la posibilidad de que regresen como pareja, ya que se llevan muy bien a pesar de estar separados. Lo mejor es que sus hijas no sufren en una situación tan complicada. En oportunidades, todos terminan yendo de viaje y disfrutan en familia de una forma respetuosa y amable para los cuatro.

“Las niñas están viendo que si se puede terminar una relación de pareja desde un lugar sano, y que también puede llegar a ser lo mejor. Nos llevamos increíble, podemos viajar juntos, seguimos compartiendo y dividiendo gastos de las niñas, somos un muy buen equipo”, explicó la conductora.

