Boricua que regresó a la isla desde Pennsylvania para trabajar en construcción es intervenido dos veces por agentes migratorios

Nueva York – Un puertorriqueño que regresó a la isla desde Pennsylvania para trabajar en construcción denunció que fue intervenido en dos ocasiones por agentes migratorios federales en San Juan.

Gabriel Jiménez, nacido y criado en Mayagüez (pueblo de la zona oeste de la isla) pero de padres dominicanos, contó su historia a El Nuevo Día esta semana.

Jiménez relató que, el 13 de junio, a eso de las 9:30 a.m., tomaba un descanso de sus labores en el barrio de Puerto Nuevo en la capital puertorriqueña. Aproximadamente, tres minutos después, dos oficiales enmascarados y armados salieron de un vehículo blindado que se detuvo delante de él.

El hombre identificó a los agentes como de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

“Me senté a coger un poco de aire y, en lo que agarro mi teléfono para mirar la hora, ellos se detienen al frente de mí y abren la puerta, con armas en mano, y me dicen: ‘Necesitamos residencia y Seguro Social’. Los miro, y saco mi licencia y lea digo: ‘Es lo único que tengo conmigo’. Mi licencia de conducir es de Pennsylvania”, narró el trabajador al medio local.

Los agentes presuntamente alegaban que la presentada por Jiménez no era una identificación válida, mientras el hombre insistía que era lo único que tenía.

El hombre atribuyó, principalmente, a su color de piel que agentes lo detuvieran y le pidieran su información.

“Le preguntan a mi compañero (de tez más clara) por su residencia; él les dice que tenía su ID (identificación). Mientras, ellos lo ignoran a él completamente y se enfocan en mí. Me sentí que me estaban hostigando y me estaban metiendo presión a buscar algo que yo no tengo. Soy (ciudadano) americano”, denunció.

Jiménez incluso le habló ingles a los oficiales para probarles que llegó de EE.UU. al tiempo que grababa la intervención con su celular.

“Ellos no me llevaron arrestado porque yo les hablé en inglés. Vieron que mi español está medio ‘machucao’ y vieron que realmente yo hablo otro idioma. Se quedaron sorprendidos y, quizás, pensaron: ‘Estas personas no son las personas que andamos buscando. Se parecen, pero no son’. Que me lleven arrestado es una experiencia que no me gustaría vivirla”, expuso Jiménez.

Esa fue la segunda vez que agentes federales intervienen con el puertorriqueño. La primera fue a principios de junio, también en Puerto Nuevo, pero cerca de un banco ubicado en la avenida Roosevelt.

“Fueron diferentes agentes en diferentes vehículos. Ellos andan enmascarados y no se identifican”, contó.

El entrevistado recalcó que los agentes lo han tenido como objetivo debido a su color de piel, lo que grupos y organizaciones de derechos civiles y humanos catalogan como intervenciones por perfil racial.

“Intervinieron más por mi color de piel. Eso fue lo más que me incomodó. Fue la descripción que vieron: un inmigrante negro. ‘Todos los dominicanos son negros, pues, vamos a buscar todos los negros’”, afirmó.

La CBP indicó, por medio de declaraciones escritas al periódico, que “los agentes de la Patrulla Fronteriza realizan inspecciones basándose en una combinación de su autoridad legal, observaciones específicas y factores situacionales, no en la raza”.

“CBP se mantiene firme en su misión de salvaguardar el país, y, al mismo tiempo, defender los derechos constitucionales de cada persona. Todas las acciones de cumplimiento deben cumplir con las leyes, las políticas de la agencia y la capacitación aplicables”, añadieron.

Jiménez se mudó a Pennsylvania en 2016. Decidió regresar a Puerto Rico para trabajar en construcción ante la pérdida de mano de obra, en parte por los operativos que encabezan agencias federales en el territorio a tono con las órdenes de la Administración del presidente Donald Trump.

“Aquí, vengo a trabajar. Nací y soy de aquí. Soy de nacionalidad puertorriqueña. Mis padres son dominicanos. Tenía 12 años sin venir a la isla. Llevo exactamente un mes trabajando con mi cuñado, y salieron con esto. Ahora, tengo que andar con el pasaporte en la cartera, que eso se me dañe o algo, simplemente por el hecho de que tienen un perfil de personas negras trabajando en construcción”, cuestionó.

Añadió que otras cinco personas con estatus migratorio legal llegaron con él para trabajar como albañiles ante la escasez de personal que se ha agravado con los operativos y redadas que encabezan el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), principalmente, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El boricua relató que de manera indirecta también ha sufrido el impacto de las redadas migratorias, ya que, en la realizada en el hotel La Concha, el pasado 8 de mayo, cuatro de los 53 arrestados, tenían relación con él. Tres eran amigos y el cuarto un familiar.

“Eran personas que tenían permiso de trabajo, que estaban haciendo su proceso para estar legal en el país y se los llevaron. Son personas que tienen hijos, mamás y papás que mantener en la República Dominicana”, reveló.

De acuerdo con los datos suministrados por las autoridades federales en la isla, hasta el 16 de junio y desde principios de este año, habían arrestado a 650 personas. Entre estas, se encuentran 481 dominicanos, 43 haitianos, 23 venezolanos, 15 mexicanos, 12 chinos y 10 brasileños. El 86% de los arrestos se consideran administrativos o por violación a leyes migratorias.

