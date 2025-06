¿Exponen las supuestas discusiones de Paulo Quevedo con usuarios de Instagram?

En las últimas horas, el nombre de Paulo Quevedo acaparó la atención pública porque varios creadores de contenido han expuesto supuestos mensajes suyos contra usuarios que le envían mensajes criticando sus acciones o comentarios recientes. Esto se debe a lo que hizo en La Casa de los Famosos All-Stars o a las declaraciones que ha realizado después de salir del reality de Telemundo.

El primer mensaje que se expone en el siguiente video expone la siguiente conversación. El usuario le dice a Paulo: “Deja ya de estar hablando que si aquello, que si lo otro, que si robaron, que son los verdaderos ganadores, que los verdaderos son ustedes… ¡Ya basta! Ya la casa pasó, brother. “Preocúpese por su salud, que es lo más importante”.

En el texto de ese usuario no hay ofensas ni siquiera palabras antisonantes en contra de Paulo. Ahora bien, de momento se desconoce si estas conversación como tal existió en verdad porque mucho, en la actualidad, puede ser editado para crear noticias falsas. Sin embargo, ya esto ha acaparado la atención pública al punto de que muchos creen que esto podría ser real.

Al mensaje anterior, se supone que Paulo Quevedo respondió de esta forma: “Preocúpate por tu miserable y patética vida, imbécil. ¿Quién chingados te crees escribiéndome a mí? No eres nadie. ¡Desaparece!

A nivel personal, puedo decir que me he comunicado con Paulo Quevedo previamente y en redes sociales. Le he compartido mis puntos de vista, en contra de alguna declaración que haya podido realizar previo a La Casa de los Famosos All-Stars, y nunca recibí un mensaje ofensivo de su parte. Al contrario, aún sin estar de acuerdo con mi opinión, el cantante y actor mexicano siempre fue amable y cortés.

Dicho esto, le he enviado un mensaje a Paulo para conversar sobre este punto, para conocer la veracidad detrás de las acusaciones, si es que acaso éstas son reales. Planteándole además mi deseo de poder hablar con él sobre su salud y su paso por el reality de Telemundo, en el cual terminó llevándose el quinto lugar de dicha temporada.

Para el cierre de esta nota aún no contamos con una respuesta por su parte.

