Paulo Quevedo publica mensaje luego de su operación

Paulo Quevedo, actor mexicano, publicó en su cuenta en Instagram un breve mensaje para agradecer a quienes lo han apoyado luego de que revelara que tenía cáncer.

En una historia escribió: “Gracias por todas sus buenas vibras, mensajes y oraciones. Agradecido total con todos ustedes”.

Poco antes, el quinto finalista de La Casa de los Famosos All-Stars había dicho en su cuenta en Instagram: “¡Listo para esta batalla! Gracias por todos sus lindos deseos y oraciones. Por siempre estaré agradecido mis guerrero”.

Algunos de sus compañeros en el programa de telerrealidad le enviaron sus mejores deseos para que saliera con éxito de la intervención quirúrgica.

“Dios contigo siempre. Eres un guerrero, todo saldrá bien”, dijo la colombiana Rosa Caiafa. Mientras que Valentina Valderrama le escribió: “Te queremos. Dios contigo”.

Otros famosos como Lis Vega afirmaron: “Dios te bendiga siempre 💙🙌 guerrero vas a estar bien”. Algunos seguidores del artista también le escribieron: “Aquí estamos contigo en oración, mi guerrero favorito. Todo va a salir bien, en nombre de nuestro Dios, te amamos y estamos pendientes de ti”, “Esta batalla la pelea Dios por ti, mi gran guerrero, y por ende ya está ganada”.

¿Qué se sabe de la salud de Paulo Quevedo?

En una entrevista con el programa De Primera Mano, el famoso reveló: “Fue en el tercer mes que me percato de tener esa bolita y es ahí cuando yo pido que vengan los doctores, pedir ayuda profesional, diagnósticos de profesionales, de hacerme una biopsia, de llegar a conclusiones de saber en qué estatus y posición estoy yo para seguir adelante. Puse primero mi vida ante cualquier decisión”.

Además explicó que notó cómo su voz no era igual. “Yo estaba en una fiesta y quería aventarme unos palomazos con Paty Navidad y Lupillo Rivera y notaba que tenía una cierta molestia, cuando yo me levantaba sentía la voz muy atrás, no dije nada, pasaron los días y dije, no está normal”, recordó.

Sigue leyendo:

· Paulo Quevedo habla de su arrepentimiento tras dejar a la madre de su hijo

· Paulo Quevedo agradece a su público por los mensajes de aliento que ha recibido

· ¿Qué se sabe de la salud de Paulo Quevedo, exhabitante de La Casa de los Famosos All-Stars?