Salomón Rondón asegura que Pachuca derrotará al Real Madrid

El delantero venezolano y capitán de los Tuzos del Club Pachuca, Salomón Rondón, se mostró enfocado en poder tener un positivo partido contra el Real Madrid en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025 de la FIFA; compromiso que se llevará a cabo este domingo 22 de junio en el Bank of America Stadium de Charlotte.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para Mediotiempo, el jugador Vinotinto destacó que toda la plantilla tiene la confianza de poder tener un buen resultado tras el empate que logró el Al Hilal; consideró que ellos tienen cualidades incluso mayores para poder lograr el triunfo ante el conjunto de Xabi Alonso.

“Creo que este partido contra el Real Madrid será diferente al de la Final de la Copa Intercontinental. En aquella ocasión notamos el cansancio, tras ganar a Botafogo en el primer partido y llegar a la tanda de penaltis en el segundo. Ahora pienso que será distinto, y que podemos tener nuestras chances. Ojalá sea un buen partido para nosotros, ilusión no nos falta”, expresó.

Salomón Rondón festeja tras marcarle a América. Crédito: David Martínez Pelcastre | EFE

“Es muy interesante este Mundial, ya que hablamos de un formato novedoso, interesante, que une a los mejores clubes del mundo. El simple hecho de estar aquí ya es un logro, un éxito, y hay que disfrutarlo como hace unos meses disfrutamos la final de la Copa Intercontinental”, agregó el goleador estrella de la institución mexicana en sus declaraciones.

Desde su llegada al club el delantero venezolano se ha convertido en la principal figura del equipo, logrando anotar 36 goles en 67 partidos durante el 2024 y consiguiendo el mejor promedio de anotaciones en la historia del Pachuca; además de esto sumó el título de la Concachampions, Campeón de las Américas, Copa Challenger y se quedó con el MVP de la Liga MX Y Concachampions.

“A título personal, es emocionante poder estar disfrutando de esta experiencia. Desde el momento en el que Pachuca me expuso su proyecto, sentí mucha emoción y ganas de jugar con ellos. Llegar aquí es algo que nos debe hacer sentir orgullosos, sobre todo después de ganar la Concachampions y haber llegado tan lejos en la Copa Intercontinental”, sostuvo Rondón al considerar que tomó la mejor decisión de su carrera al llegar al fútbol mexicano.

“Mi adaptación fue muy rápida y sencilla. Me ayudó marcar tan pronto mi primer gol y también la bienvenida que me dieron el club y sus aficionados. Creo que desde el primer instante se vio que conecté muy bien con el club, los compañeros y su gente. Eso no se puede forzar, es algo que fluye. Y se ve en los éxitos que hemos logrado en este tiempo” concluyó el ‘Gladiador’.

