Brad Pitt se sincera sobre su paso por Alcohólicos Anónimos

El actor Brad Pitt se sinceró sobre su proceso de recuperación de la adicción al alcohol por lo cual tuvo que rehabilitarse en Alcohólicos Anónimos. Durante su participación en el podcast Armchair Expert junto con el también actor Dax Shepard, Pitt hizo una introspección sobre este difícil reto en su vida.

El ganador del Oscar se refirió a sus primeras impresiones sobre las sesiones de grupo, donde conoció al entrevistador. “Me pareció que eran hombres increíbles compartiendo sus experiencias, sus debilidades, sus tropiezos, sus deseos, sus dolores, y con mucho humor. Fue una experiencia realmente especial”, recordó el actor.

El actor confesó que ingresó a Alcohólicos Anónimos en un momento en el que se encontraba sumamente vulnerable. “Estaba prácticamente de rodillas, y muy abierto al cambio. Intentaba todo y a todos. Todo lo que me proponían. Fue una época difícil. Necesitaba reiniciar. Necesitaba despertar en algunos aspectos. Y significó mucho para mí”.

A pesar de que al principio se sintió un poco tímido, poco después entró en confianza y se abrió con el resto del grupo. “Pero todos eran tan abiertos. De alguna manera te dan permiso para pensar: ‘OK, voy a dar el paso a ver qué pasa’. Y poco a poco llegué a amar ese proceso”.

La decisión de dejar el alcohol en 2016 coincidió con el divorcio del actor con la actriz Angelina Jolie con quien tuvo un matrimonio de dos años y una relación de 12 años.

Asimismo el actor se refirió a su carácter y su forma de afrontar los problemas. “Cuando me he metido en problemas, soy bastante bueno asumiendo la responsabilidad y asumiendo los hechos. Y ahora es una búsqueda: ¿Qué hago con esto? ¿Cómo puedo arreglarlo? Y asegurarme de que no vuelva a suceder”

Pitt dejó de beber después de un incidente en septiembre de 2016, en el jet privado de su familia, que desembocó en una investigación por maltrato infantil. Angelina Jolie acusó a Pitt de agredirla a ella y a uno de sus hijos durante un vuelo de Francia a Estados Unidos.

Tras el incidente, Angelina Jolie solicitó el divorcio una semana después y demandó al actor. Sin embargo, Pitt fue exonerado por el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles en noviembre de 2016. Finalmente el divorcio se formalizó en 2024 tras ocho años de batalla legal por la custodia de sus hijos y la repartición de bienes.

Sigue leyendo:

Bianca Censori roba miradas con bikini de caramelos en Nueva York

Hijo de Cher sale del hospital tras ser ingresado por “conducta errática”

Kylie Jenner promociona su línea de cosméticos usando llamativo vestido de látex