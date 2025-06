Brad Pitt cortó relación con dos de sus hijos tras su divorcio de Angelina Jolie

El actor Brad Pitt cortó relaciones con dos de sus hijos, los cuáles adoptó durante su matrimonio con la actriz Angelina Jolie. A casi una década de su mediática separación, la relación de Brad Pitt con sus hijos se ha debilitado al punto de que es “irreparable”, según dijo una fuente a Daily Mail.

De acuerdo con la fuente, el galardonado actor cortó lazos con sus hijos Maddox y Pax, de 23 y 21 años. Según dijo la fuente a Daily Mail, Brad Pitt ha decidido desentenderse de su hijo Pax, quien ha sido visto en estado de embriaguez y dirigiéndose a un club de adultos en Los Ángeles.

“Tiene cero preocupación por lo que Pax haga o no haga. Las acciones de Pax reflejan quién es él. Brad honestamente considera que su relación con Pax es irreparable”, aseguró la fuente.

La misma situación ocurre con Maddox Jolie. El joven de 23 años fue adoptado en 2002 y tuvo un papel fundamental en el incidente de 2016 en el jet privado en el que se produjo la agresión física de Pitt en contra de Angelina Jolie y en la que acabó golpeando también a Maddox, según declaró Jolie. Este incidente derivó en la separación definitiva de Angelina Jolie y Brad Pitt.

De acuerdo con la fuente consultada por Daily Mail, el actor responsabiliza a Angelina Jolie del distanciamiento con sus hijos.

“Cree que lo que sus hijos están viviendo ahora es resultado directo de cómo fueron criados. Ahora son lo suficientemente grandes para tomar sus propias decisiones, y si esas decisiones incluyen escándalos, es su responsabilidad. Brad estaría dispuesto a dar consejos, pero no puede hacerlo si no tiene una relación con ellos en este momento”, dijo una fuente cercana al actor.

Una persona cercana al entorno de Angelina Jolie aseguró que la relación fracturada de Brad Pitt con sus hijos es resultado del trato que el actor les ha dado durante años. “Brad sigue haciéndose la víctima. Su relación fracturada con sus hijos es el resultado directo de cómo los ha tratado. Debería dejar de culpar a los demás. Si quiere reconstruir una relación con ellos, debería asumir sus propias acciones y hacer las paces”, respondió.

Los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie han dejado ver que no tienen una buena relación con su padre. En 2020 Pax publicó un fuerte mensaje sobre su padre en su cuenta de Instagram.

“Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes consideración ni empatía por tus cuatro hijos menores, quienes tiemblan de miedo en tu presencia. Has hecho de la vida de quienes me rodean un infierno constante… Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día”.

En 2029 Maddox respondió en una entrevista si su relación con Pitt estaba totalmente fracturada. “Lo que sea que pase, pasará”, dijo a In Touch Weekly. Asimismo Shiloh, la primogénita biológica de los actores, solicitó legalmente dejar de usar su apellido paterno. Vivienne también se ha presentado públicamente con el apellido de su madre.

