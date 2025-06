Fallece a los 96 años Jack Betts, actor de ‘Spider-Man’ y ‘Batman Forever’

El actor estadounidense Jack Betts, quien también era conocido bajo el seudónimo de Hunt Powers, lamentablemente falleció el pasado 19 de junio mientras dormía, a los 96 años, en su casa en Los Osos, California.

La noticia fue confirmada por su sobrino, Dean Sullivan, quien aseguró que Jack partió tranquilo y rodeado del cariño de su familia.

Por su parte, la escuela de actuación Beverly Hills Playhouse, dedicó unas sentidas palabras a través de una publicación en Instagram para despedir al histrión.

“Nuestro querido Jack Betts falleció pacíficamente en casa. Es un día triste para el BHP ya que hemos disfrutado de su presencia durante tantos años. Hay actores que le dan el crédito de no darse por vencido por su aliento. Fuimos tan afortunados de haber disfrutado de su gran espíritu, pasión y verdadera dedicación a la obra.

Solo hubo uno así y nosotros somos los más ricos por tener su presencia en nuestro teatro.

Descansa en paz, Jack”, aseguraron.

Nacido el 11 de abril de 1929 en Jersey City, Nueva Jersey, y criado en Miami, Betts descubrió que quería dedicarse a la actuación tras quedar hipnotizado viendo a Laurence Olivier en la cinta ‘Wuthering Heights’.

Desde ahí, no hubo vuelta atrás: se formó en teatro en la Universidad de Miami, pisó Broadway en 1953, y hasta fue discípulo del mismísimo Lee Strasberg, el gurú del método actoral.

En teatro brilló en obras como ‘Cat on a Hot Tin Roof’ y ‘Sweet Bird of Youth’, pero fue en los años 60 cuando su rostro se volvió famoso en toda Europa gracias a los icónicos spaghetti westerns. Ahí, rebautizado como Hunt Powers, se metió en la piel de forajidos, pistoleros y sheriffs con estilo, protagonizando cintas como ‘Sugar Colt’ (1966) y dejando una marca imborrable en ese subgénero tan querido por los cinéfilos.

Pero Betts no se quedó atrapado en el viejo oeste. En Estados Unidos, demostró su versatilidad con papeles en películas como ‘The Assassination of Trotsky’, ‘Falling Down’, ‘8MM’, ‘Gods and Monsters’, y ‘Batman Forever’. Sin embargo, muchos lo recuerdan con una sonrisa por su participación en Spider-Man (2002), donde interpretó a Henry Balkan, uno de los ejecutivos de Oscorp que el Duende Verde mandó al otro mundo.

Además, Jack Betts también fue un rostro habitual en la televisión, participando en series como ‘Friends’, ‘Everybody Loves Raymond’, ‘General Hospital’ y ‘One Life to Live’, demostrando que era un verdadero todoterreno de la actuación que nunca dejó de trabajar, ni de amar su oficio.

