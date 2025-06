Félix Fernández no quiere a Ochoa ni a Malagón como arqueros de México para el Mundial

El exportero de la selección mexicana y actual analista, Félix Fernández, encendió el debate en torno al arco del Tri rumbo al Mundial 2026. Con una postura directa y sin filtros, descartó a Guillermo Ochoa y Luis Ángel Malagón como opciones viables para defender la portería nacional.

En una nueva entrega de Tiempo Extra, el programa producido por El Diario de Nueva York, Fernández señaló las carencias en el desempeño de Luis Ángel Malagón.

“Está clarísimo que el ‘Vasco’ Aguirre opta hoy en día por Luis Ángel Malagón como portero titular. A mí en lo personal sí me gusta, pero no lo pondría como el portero titular de la selección”, opinó.

“¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, de los madrazos, el juego aéreo pasa a ser fundamental y no tiene un buen juego aéreo. Es un arquero de talla pequeña y muy precavido para salir. No da esa seguridad”, complementó.

Antes de soltar la crítica más punzante, Félix Fernández contextualizó la posición privilegiada que goza Luis Ángel Malagón dentro del radar del cuerpo técnico nacional.

“Malagón, como es portero del América, que ganó un tricampeonato y que llegó a la final, está bien posicionado, pero a la hora de los madrazos no sé si sea capaz de solucionar y resolver la parte defensiva en el juego aéreo”.

Fernández cree que más allá de la visibilidad mediática, Malagón no tiene lo necesario para imponerse en los momentos de mayor presión defensiva.

“No me siento seguro en la portería de la selección mexicana hoy en día. Esa es la verdad, no me siento seguro”, declaró.

Los elegidos de Félix Hernández por encima de Malagón y Ochoa

Ante la falta de un portero que le transmita plena confianza, Félix Fernández dejó clara su postura: ni Guillermo Ochoa ni Luis Malagón son, a su juicio, los indicados para custodiar el arco tricolor.

En su lugar, el exarquero puso sobre la mesa dos nombres que, si bien no viven su mejor momento, ni tiene tanta relevancia mediática, le generan mayor confianza de cara al futuro inmediato.

“Prefiero a Tala Rangel, el arquero de las Chivas. Entiendo que no le ha ido bien, pero tampoco hay un arquero que te marque hoy en día la jerarquía que diga: ‘aquí solo mis chicharrones truenan en la portería de la selección’”, analizó.

“¿Sabes quién me gustaba? Julio González el año pasado, cuando jugó en Copa América. Lo que pasa es que Julio González quedó fuera de los Pumas, se fue al Puebla y ningún portero del Puebla va a ser seleccionado nacional”, aseguró.



Sigue leyendo:

· Javier Aguirre sobre Memo Ochoa: “Es un orgullo compartir vestidor con él”

· Javier Aguirre sobre jugadores que no aguantan críticas: “No sirven para la selección”

· Javier Aguirre habló sobre migrantes en EE.UU.: “Nuestra forma de apoyarlos es dejar todo en la cancha”