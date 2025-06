Martha Higareda espera a su primer hijo con Lewis Howes, ex de Yanet García

La actriz mexicana Martha Higareda y su esposo, el exfutbolista y ahora conferencista Lewis Howes, acaban de soltar una tierna noticia que emocionó a sus admiradores: ¡están esperando a su primer bebé!

La pareja compartió este lunes su felicidad en redes sociales con un post conjunto en Instagram.

“¡Vamos a tener un bebé! ¡Vamos a ser papás! ¡Gracias por su amor y apoyo, estamos muy emocionados!”, escribieron al pie del video que hizo suspirar a más de uno.

Pero eso no fue todo. También decidieron abrir su corazón en una entrevista exclusiva para la revista Caras, donde, a tan solo cuatro meses de haberse casado en México, compartieron la dulce espera y lo mucho que significa para ellos este bebé tan esperado. Todavía no saben si será niño o niña, pero lo que sí tienen claro es que este pequeñito viene al mundo rodeado de amor y muchas ganas.

“Yo me puse a llorar de felicidad y Lewis me apapachaba“, reveló Higareda, al recordar el momento en que supieron la noticia.

Martha, que ha conquistado al público con películas como ‘Amarte Duele’, ‘No Manches Frida’ y más recientemente como productora y guionista, se sinceró al contar que el camino hacia la maternidad no ha sido fácil.

Hace apenas un año, se sometió a una cirugía para extirparse unos miomas (tumores benignos en el útero) que, según explicó, le estaban impidiendo embarazarse.

“Los miomas son tumores benignos en el útero, pero si no se detectan a tiempo, pueden causar sangrados intensos, dolor y sí, incluso dificultar el embarazo“, explicó en su Instagram tiempo atrás. Y aunque tanto ella como Lewis no estaban usando ningún método anticonceptivo, el bebé simplemente no llegaba. “Yo soy fértil, pero estos miomas no permitían que hubiera espacio para un bebé dentro del útero“, contó con esa sinceridad que la caracteriza.

La cirugía fue complicada, pero según cuenta la propia Martha, valió totalmente la pena.

“Fue una cirugía muy compleja, pero eso ayudó a que aumentaran las probabilidades de poder tener hijos“, dijo en la entrevista.

Y es que esta pareja parece estar hecha a la medida. Desde el inicio de su relación, como bien dijo Martha, no se anduvieron con rodeos.

“Desde que nos conocimos, las conversaciones que tuvimos fueron las que mucha gente trata de evitar al principio. Lewis y yo nos fuimos directamente a hablar de las cosas que nos importan en la vida“, confesó la actriz, dejando claro el compromiso y los sueños que tienen en común.

Cabe señalar que la relación entre Martha Higareda y Lewis Howes comenzó después de que él y Yanet García terminaran su romance. Sin embargo, no estuvieron exentos de rumores y especulaciones donde se especulaba que Higareda le había quitado el novio a García.

