Mujer cree que dejó $5 de propina, pero en realidad dejó $5,000 por error

Lo que debía ser una compra rápida de gel para el dolor se convirtió en una pesadilla financiera para Linda Mathiesen, una maestra de educación especial que vive en California. Y es que, al pagar un producto de $129.28 dólares en una tienda de CBD en San Bruno, pensó que estaba dejando una propina de $5 dólares.

Pero una omisión en la pantalla del lector digital la llevó a ingresar “5000” sin punto decimal, y la transacción se procesó como una propina de $5,000 dólares.

Una pantalla sin punto decimal… y sin solución clara

Mathiesen explicó que el terminal de pago no mostraba el punto decimal, lo que generó la confusión.

Inicialmente, el empleado del local —San Bruno Exotic— le dijo que no se podía revertir el cobro.

Más tarde, la historia cambió y le aseguraron que la tienda “nunca recibió el dinero”. Sin embargo, su estado de cuenta bancario de Wells Fargo reflejaba claramente el cargo completo.

“Estoy furiosa porque no voy a pagar $5,000 por algo que nunca quise hacer”, declaró Mathiesen a ABC 7 News.

La situación se volvió aún más angustiante al tratar de resolverla con su banco.

Pese a haber reportado el error cinco minutos después de la transacción, la institución financiera no ha revertido el cobro, aunque su sitio web promete ‘protección de responsabilidad cero’ para operaciones no autorizadas reportadas a tiempo.

“Me solté a llorar”, dijo. “Mi hijo se gradúa de la universidad la próxima semana… y no puedo comprarle nada porque tengo $5,000 pendientes… ahora son $5,500.”

Un error común y peligroso

Este tipo de equivocación no es aislado. Una encuesta de Opinium para DailyMail.com reveló que 1 de cada 5 estadounidenses ha dado más propina de la que pretendía al usar pantallas digitales para pagar.

En un país donde el 42% de las personas no tiene un fondo de emergencia, según U.S. News, errores como este pueden convertirse en crisis económicas.

A Vera Conner, de Georgia, le ocurrió algo similar. En una sucursal de Subway, mientras ingresaba su número de teléfono para acumular puntos, la pantalla cambió inesperadamente a la opción de propina.

Terminó dejando una propina accidental de $7,112.98 dólares en una orden de $7.54. Aunque eventualmente recuperó el dinero, vivió días de estrés intentando resolver el problema con Bank of America y la cadena de comida.

¿Qué hacer si te pasa algo parecido?

-Actúa rápido. Comunícate con tu banco apenas veas el cargo. Entre más pronto lo reportes, mejor.

-Guarda evidencia. Capturas de pantalla, recibos, correos con el comercio, todo suma para demostrar que fue un error.

-Conoce tus derechos. No todos los errores califican como transacciones no autorizadas. Si técnicamente tú ingresaste el monto, podrías no recibir protección, a menos que el comercio colabore.

Mathiesen aún sigue peleando su caso con el banco, mientras lidia con los efectos financieros de un simple error digital.

