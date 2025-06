Empleada escolar envió fotos de desnudos a un niño: acusación en Nueva York

Anamaría Milazzo fue despedida de su trabajo como empleada escolar y acusada de presuntamente enviar fotos de desnudos a un menor de 14 años en Elmira (NY).

Milazzo, de 22 años, laboraba para la Junta de Servicios Educativos Cooperativos del Gran Sur (GST BOCES). Fue arrestada el lunes 16, una semana después de que un oficial de recursos escolares fuese alertado de que enviaba fotos lascivas a un menor, según la Oficina del Alguacil del condado Chemung.

Milazzo llevaba tres meses enviando las fotos a un víctima de 14 años, según la policía. Fue acusada de difundir material indecente a menores y de poner en peligro el bienestar de un menor, indicó New York Post.

GST BOCES confirmó que Milazzo era empleada de una de sus instalaciones en el condado Chemung, pero no reveló cuándo trabajó en la escuela ni cuál era su función, comentó WETM. El menor no fue identificado y no está claro si era alumno en la misma escuela de BOCES donde trabajaba Milazzo.

Igualmente la semana pasada Renee Hoberman, terapeuta de niños en Long Island (NY), se declaró culpable de distribución de pornografía infantil, anunció la Fiscalía Federal del Distrito Este.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

En abril de este año Samuel González, ex profesor de teatro en una escuela de Nueva York, fue acusado de distribuir una colección de pornografía infantil con más de 1,500 archivos, incluyendo imágenes que mostraban abusos sexuales a bebés y niños pequeños, según fiscales federales.

A fines de marzo Daniel James Halloran, ex concejal republicano de la ciudad de Nueva York que cumplió condena en una prisión federal por un esquema de sobornos, fue arrestado en Miami por cargos de pornografía infantil.

También ese mes José Sáez Jr., joven pastor de una iglesia cristiana en Long Island (NY), se declaró culpable en el Tribunal Federal de Central Islip de explotación sexual infantil por solicitar contenido en un servicio de mensajería encriptada donde mantuvo conversaciones obscenas con menores de edad.

Además un abuelo fue sentenciado a 25 años de prisión después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña en Nueva York. Igualmente ese mes Winston Nguyen, ex ganador en el juego de TV “Jeopardy” y profesor de matemáticas en una escuela privada en Brooklyn (NYC), se declaró culpable de haberse hecho pasar por un adolescente e incitado a alumnos menores de edad para enviarle fotos desnudas en las redes sociales.

También Marc Piovanetti, un ex rockero de thrash-metal que está registrado como delincuente sexual, fue acusado de abusar de una adolescente desaparecida de la ciudad de Nueva York que fue encontrada en su casa en Nueva Jersey.

En febrero dos maestros de Nueva Jersey y Long Island fueron acusados en casos separados de abusar de menores de edad. En diciembre Michael Olson, ahora ex ejecutivo inmobiliario de la ciudad de Nueva York, se declaró culpable de drogar y violar a una adolescente de 14 años en habitaciones de hotel en Queens y Manhattan. Igualmente ese mes una investigación de años llevó al arresto de siete sospechosos de pertenecer a dos bandas de tráfico de mujeres tan jóvenes como de 13 años en Nueva Jersey.

A fines del año pasado Christopher Terranova, ex policía NYPD, fue acusado de pornografía infantil y abuso sexual de menores. En enero de 2024 Angad Beharry, oficial de la policía de Nueva York (NYPD), y Gisianet Christina Chirinos Viloria fueron arrestados y acusados como sospechosos de explotación sexual de una niña de 9 años. Además ese mes un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat

En octubre de 2023 un padre y su hijo, ambos maestros en ese estado, fueron arrestados y acusados como sospechosos de ver, descargar y poseer pornografía infantil. Por ese mismo delito se declaró culpable Damon Rallis, ex vicepresidente del Comité Demócrata de Southold Town (Long Island) y ex líder de la tropa de Boy Scouts de esa ciudad.

También en 2023 cuatro miembros de una familia hispana residente en Queens (NYC) fueron declarados culpables en Brooklyn de dirigir una operación de prostitución de menores traídas desde México que duró años y de sobornar a un policía. Una de las víctimas es sobrina de la líder del grupo.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda