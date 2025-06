Insisten en aumentar niveles de ingresos en Puerto Rico para ser elegible al programa PAN

Nueva York – Un análisis del perfil de los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en Puerto Rico para el 2023 pone en entredicho varias de las ideas que se tienen sobre el alcance de esta subvención en la isla, como, por ejemplo, la poca participación laboral, confirmó el profesor y economista José Caraballo Cueto.

Caraballo Cueto examinó recientemente datos de la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2023 de la Oficina del Censo (USCB), que incluye el estimado de un año, para concluir que la mayoría de los hogares que participan del PAN o el 59% tuvo al menos una persona que trabajó fuera del hogar al tiempo que recibía los pagos para asistencia alimentaria.

Caraballo Cueto reiteró que es incorrecto señalar que todos los hogares que participan del PAN no están en el mercado laboral.

“La hipótesis o mito que hay que las personas que participan del PAN son personas que no trabajan, pues no es cierto. Los hogares que tienen al menos un trabajador, los miembros de ese hogar que tienen al menos un miembro trabajando, ha ido en aumento en los últimos años, y creo que va a continuar en aumento, porque lo que mucha gente está haciendo es complementando sus ingresos bajos del mercado laboral con el PAN”, resaltó el catedrático asociado de la Escuela Graduada de Administración de Empresas en entrevista con El Diario.

Por otro lado, los datos apuntan a que, de todos los hogares que participaron del PAN durante el año 2023 en Puerto Rico, en el 55% de estos había al menos un adulto mayor de 60 años. Otro dato relevante es que la mitad de los hogares (50%) que participan del PAN tuvieron al menos una persona con discapacidad.

“La mayoría de los hogares que participan del PAN, o tienen un miembro que tiene discapacidad física o mental o son adultos mayores de 65 años o están bajo los niveles de pobreza, así que estamos hablando de poblaciones vulnerables en su mayoría, que eso me parece un poco contrario al imaginario que se tiende a creer”, argumentó el académico.

La Nota 2 del Centro de Estudios del Desarrollo (CED), divulgada a principios de este mes, arroja además que solo el 29% de todos los hogares que participaron del PAN tuvo un menor de edad (menor de 18 años). Por otro lado, un 68% de hogares que participó del PAN experimentaban un nivel de ingreso por debajo del umbral de pobreza establecido por el Negociado del Censo.

Sobre la participación general de puertorriqueños en el programa a través de los años, el experto destacó que, desde el 2006, cuando la isla experimentó una crisis presupuestaria que llevó a un cierre parcial del gobierno, la cifra ha ido en aumento.

“El programa PAN, originalmente, en los primeros años hubo un crecimiento de personas que participaban en el programa, luego fue a la baja a través de las décadas hasta que llegó esta gran depresión en el 2006. Es en ese año cuando empieza a aumentar de nuevo la participación, y así ha continuado luego del huracán María aumentando el número de personas que van a esa red de seguridad ante el problema depresivo, económico que se vive en Puerto Rico, que si bien hay un crecimiento momentáneo que se ha visto en Producto Nacional Bruto, es producto de los fondos de reconstrucción y no de nuevas actividades de exportación ni producción que sustituya importaciones. Así que de ese 2006 en adelante en adelante, hemos visto un aumento en las personas que participan del PAN”, abundó el experto.

Para el 2023, aproximadamente, 597,000 hogares en Puerto Rico participaban del PAN.

Datos provistos por las autoridades en la isla el año pasado identifican a unas 721,000 familias adscritas al programa.

El PAN es una subvención en bloque provista por el gobierno federal a través del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) a los residentes en el territorio.

La asignación implica una cantidad menor de la que reciben los estados bajo SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) y menor flexibilidad en medio de eventos de emergencia como huracanes, por ejemplo.

Varios sectores han estado presionando en Washington D.C. desde hace varios años para que Puerto Rico participe en SNAP en igualdad con los estados y los territorios de Guam y las Islas Vírgenes como medida para reducir la inseguridad alimentaria y los altos niveles de pobreza que ascienden a 39.6% entre personas y 36.0% entre familias, según datos del Censo.

En el caso de Puerto Rico, según la página web de ADSEF (Administracion de Desarrollo Socioeconomico de la Familia) que administra el programa en la isla, se requiere completar el “Registro para Empleo” en el PAN a las personas de 21 a 50 años para que puedan mantener los beneficios. No todos los beneficiarios del PAN están obligados a registrarse, sino aquellos que cumplen con ciertas condiciones, como no tener dependientes y ser físicamente capaces.

En agosto del año pasado, el gobierno de Puerto Rico anunció modificaciones en las deducciones del PAN para garantizar que los participantes que se encuentran en el umbral de elegibilidad no pierdan los beneficios a raíz del aumento en el salario mínimo a $10.50. Las autoridades elevaron la deducción fija de $198 a $279 y se ajustó el tope del ingreso neto máximo de $619 a $633. Además, se aumentó la deducción por ingreso devengado de $1,100 a $1,400.

Precisamente, parte de las reservas entre republicanos en la capital federal para apoyar la transición es lo que consideran poca inserción laboral de los beneficiarios en la isla.

Cualquier cambio en los programas de asistencia alimentaria que aplica a la isla, incluyendo una transición a SNAP, deben ser incluidos en la llamada “Farm Bill” (Ley Agrícola), proyecto ómnibus que se supone se reautorice cada cinco años.

El Farm Bill de 2018 expiró el 30 de septiembre de 2023, y desde entonces, el Congreso ha estado aprobando prórrogas por falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre su contenido.

En septiembre próximo, el Congreso reevaluará la legislación.

A juicio de Caraballo Cueto, quien fungió como investigador en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias y director del Centro de Información Censal de Puerto Rico, para que aplicación del PAN en la isla sea más efectiva en cuanto a participación laboral es necesario que se aumenten los límites de ingresos para elegibilidad.

“En Estados Unidos, en muchos estados, el límite de ingresos es mayor que en Puerto Rico. En Puerto Rico, si uno trabajo a salario mínimo, a tiempo completo, prácticamente, lo sacan del programa PAN. El salario mínimo a tiempo completo realmente está por debajo del límite de ingresos que se utiliza en algunos estados. En algunos estados, si se ganan $400 dólares semanales, todavía pueden participar del PAN; en Puerto Rico, no. Así que aumentar el límite de ingresos permitiría que más personas puedan complementar sus bajos ingresos con el programa PAN, y, poco a poco, ir transicionando…Como van a estar trabajando más va a mejorar la calidad de vida de la familia y podemos mejorar esa bochornosa tasa de pobreza en Puerto Rico”, planteó el educador.

El investigador añadió que, de aprobarse una transición del PAN al SNAP en Puerto Rico a nivel del Congreso, cambiar los límites de ingresos puede hacerse de manera administrativa.

En cuanto a las propuestas para el cambio de programa, Caraballo Cueto entiende que el sistema de permisos en Puerto Rico debe transformarse a uno más expedito para facilitar que trabajadores por cuenta propia se registren ante el Estado.

“Como parte de esa transición, el gobierno de Puerto Rico empezó a tener ciertos requisitos mínimos de trabajo. Yo pienso que para que eso de verdad no impacte a las poblaciones vulnerables, tienen que tener un sistema de permisos más expeditos. Aquí hay muchas personas que trabajan en la economía informal haciendo uñas, haciendo pasteles desde la casa, entre otras actividades de autogestión, que no se formalizan muchas veces porque para estar en ley tienen que sacar un permiso con la Oficina de Gerencia de Permisos, una patente con el gobierno municipal, registrarse en el Departamento del Trabajo, en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Departamento de Estado, Hacienda, y eso es demasiado engorroso. Tendrían que tener un sistema más expedito para esos cuentapropistas que no sean los mismos requisitos que se le piden a las corporaciones”, emplazó.

Sobre las gestiones para que se le dé paso a la transición en el Congreso, dijo: “Lo veo difícil, porque el gobierno republicano tradicionalmente ha estado opuesto a las subvenciones sociales como SNAP, y tener más gastos ahí porque van a añadir a Puerto Rico no es algo que a los republicanos les encanta. Yo creo que solamente por esta área del requisito de empleo, puede ser que pueda persuadir a los republicanos, porque pueden pensar que como es requisito de empleo, pues participarían menos personas en Puerto Rico del programa. Lo veo retante, no imposible”.

