(Entrevista) Comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández: “Yo ejerceré mi responsabilidad de fiscalizar”

Nueva York – El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, aseguró que siempre estará disponible para trabajar con la gobernadora Jenniffer González Colón en los asuntos en los que coinciden, pero sin dejar de ejercer la labor de fiscalización que le corresponde como líder del mayor partido de oposición.

“Yo no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer cuando el Gobierno comete errores como entregarle información de ICE (Servicio de Migración y Control de Aduanas) de migrantes a agencias de inmigración sin una orden judicial que es lo que parece que ocurrió en Puerto Rico. Así que, cómo se va a balancear (la fiscalización y el trabajo en conjunto), pues en donde hay puntos de convergencia, yo siempre estaré dispuesto a trabajar con ella y a reunirme con ella y mantener los canales de comunicación abiertos. Donde hay puntos de diferencias, yo ejerceré mi responsabilidad de fiscalizar”, afirmó Hernández Rivera, quien asumió hace seis meses la posición, la primera electiva.

Las expresiones del funcionario, electo por los puertorriqueños en la isla para que los represente en el Congreso federal, se dieron como parte de una entrevista exclusiva con El Diario sobre su agenda.

El legislador, que se convirtió en el primer comisionado del Partido Popular Demócratico (PPD) luego de 20 años de dominio de funcionarios del Nuevo Progresista (PNP), argumentó que, a la par, se ha esforzado en establecer relaciones con congresistas no solo demócratas también republicanos, algo que, a su juicio, no es común en la capital federal.

El también presidente del Partido Popular Demócratico (PPD), al que se ha propuesto refundar, además contestó preguntas sobre sus propuestas para solucionar la crisis energética en la isla; el proyecto de ley en el que trabaja para una transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), y otros asuntos ante su consideración.

A continuación la primera parte de la entrevista de El Diario al comisionado residente Pablo José Hernández Rivera:

El Diario: “Durante sus primeros meses como comisionado, usted ha tocado infinidad de temas, ha escrito cartas, ha presentado proyectos de ley con representantes, incluso republicanos, para tratar distintos temas. Por ejemplo, la crisis energética, estrategias de “reshoring”, operativos de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), que también los ha estado denunciando; fondos SNAP y Medicaid para Puerto Rico y lo que se está discutiendo en el Congreso; y, más recientemente, el problema de la erosión costera. De todos esos temas, ¿para usted cuál es el prioritario o el que amerita mayor atención en estos momentos en términos de Puerto Rico?”

Hernández Rivera: “No me gustarían ‘rankearlos’, por así decirlo. Pero, siempre he dicho que la prioridad para Puerto Rico tiene que ser medidas de desarrollo económico, proteger los fondos federales que han sido asignados para la isla y atender la crisis energética”

El Diario: “En términos de la comunicación con los republicanos, porque si la gobernadora, que es republicana, la tiene difícil para convencer incluso a miembros de su partido a nivel nacional sobre temas relacionados con Puerto Rico, pues el comisionado la tiene doblemente difícil. ¿Qué tipo de relación, contacto, relación usted ha estado tratando de forjar, no solamente con demócratas, sino con los republicanos para adelantar estos temas de los que estamos hablando?”

Hernández Rivera: “Yo he hecho un esfuerzo deliberado e intencional para conocer mejor a mis colegas, algo que no es común aquí. Yo he pedido reuniones individuales con varios republicanos de los comités a los que pertenezco, he ido a sus oficinas y me he reunido uno a uno con ellos para dialogar sobre estos temas. Ellos responden con asombro y con agradecimiento, porque ese tipo de diálogo bipartidista no es común en el Washington D.C. de hoy día. Hemos forjado buenas relaciones y yo espero que, en el transcurso de mi tiempo aquí, pueda ampliar esas relaciones. Naturalmente, siendo demócrata y participando del caucus demócrata y de todas las actividades que hacen los demócratas, tengo y tendré mejor relación con mis colegas demócratas, pero estoy haciendo un esfuerzo, que no es típico, de fortalecer mis relaciones con los republicanos”

El Diario: “Parte del debate público que ha surgido es sobre la relación suya con la gobernadora (Jenniffer González). Hemos visto que usted ha tenido sus diferencias en distintos temas y se ha visto públicamente. Por ejemplo, en el tema de los fondos Medicaid y el proyecto de reconciliación fiscal en el Congreso…En estos momentos, ¿cómo usted describiría su relación con la gobernadora?, ¿cada cuánto usted se comunica con ella y por qué vía? ¿Cómo está esa relación que es necesaria para adelantar los intereses de Puerto Rico?”

Hernández Rivera: “La gobernadora y yo mantenemos una relación cordial; nos comunicamos cuando entendemos que es necesario. Por ejemplo, yo he iniciado comunicaciones en el contexto o aviso de tsunami que ocurrió en enero; en el contexto del apagón que ocurrió en abril. Ella me convocó a una reunión hace dos o tres semanas en su oficina y allí dialogamos sobre asuntos que tenemos en común y donde podemos trabajar juntos, y yo estoy optimista de que ese nivel de conversación se pueda mantener. Pero, estamos conscientes que somos líderes de partidos de oposición y que, en una democracia sana y saludable, es natural que los líderes de oposición se fiscalicen mutuamente. Para mí eso nunca será impedimento para que en esos asuntos en los que el pueblo de Puerto Rico espera que trabajemos juntos, que no son asuntos en los que tengamos diferencias ideológicas o político partidista, podamos hacerlo”

El Diario: “Cómo usted va a balancear esa comunicación y ese contacto, porque usted es también presidente del Partido Popular Democrático (PPD), y pues, obviamente, tienen esa responsabilidad de fiscalizar lo que está haciendo la Administración (González Colón), pero en Washington, usted representa a todos los puertorriqueños y hay unas medidas que necesitan avanzar en el Congreso. ¿Dónde está el balance?”

Hernández Rivera: “Ahí es que yo creo que está el balance. Ella y yo coincidimos en muchas cosas como proteger los fondos de Medicaid, expandir los fondos del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) y transicionar a SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementario), etc. En todo eso podemos trabajar juntos y yo no tendré problemas, no importa lo intensamente que ella o las personas cercanas a ella intenten fiscalizarme. Yo espero también de parte de ellos que, no importa lo intensamente que de parte nuestra la fiscalicemos en aquellos asuntos donde hay diferencias. Yo tengo la madurez de poder trabajar con alguien que discrepa de mí, de las decisiones que yo tomo, de las posiciones que yo asumo, pero que coincidimos en otros temas. Yo no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer cuando el Gobierno comete errores como entregarle información de ICE de migrantes a agencias de inmigración sin una orden judicial que fue lo que parece que ocurrió en Puerto Rico. Así que cómo se va a balancear, pues en donde hay puntos de convergencia, yo siempre estaré dispuesto a trabajar con ella y a reunirme con ella y mantener los canales de comunicación abiertos. Donde hay puntos de diferencias, yo ejerceré mi responsabilidad de fiscalizar”

Proyecto de ley para transición a SNAP en Puerto Rico

El Diario: “¿Qué posibilidad hay de que usted presente legislación para una transición a SNAP? En ese caso, ¿la gobernadora estaría dispuesta a avalar ese proyecto?”

Hernández Rivera: “No es una probabilidad, es una certeza. Y la respuesta es que sí, que la gobernadora apoyaría ese proyecto”

El Diario: “Ya le dio la palabra que va a apoyarlo…”

Hernández Rivera: “Es un proyecto que hemos trabajado en conjunto con su oficina”

El Diario: “¿Está en proceso?, ¿en qué fase está el proyecto?”

Hernández Rivera: “Está en proceso de buscar un coauspicio republicano en el Senado”

El Diario: “Ok, pero no se ha presentado aún…”

Hernández Rivera: “No lo pensamos presentar hasta que concluya el proceso de reconciliación, porque podría verse un poco absurdo que presentemos un proyecto para aumentar los gastos de un programa que se está recortando para Puerto Rico”

El Diario: “¿Usted ha pedido alguna reunión con Glenn Thompson, que es uno de los líderes (presidente) del comité de Agricultura (en la Cámara) referente a este tema o no?”

Hernández Rivera: “He hablado con él. No he tenido una reunión con él formal, pero he tenido encuentros un sinnúmero de veces. De hecho, los otros días cené con él en una actividad de la Biblioteca del Congreso”

El Diario: “¿Y qué le dijo sobre esto?, porque él es uno de los más reacios a hablar sobre este tema de la transición”

Hernández Rivera: “No recuerdo si abordé este tema en particular en esa ocasión, pero conocemos su posición es pública. Para mí lo importante es que si él, en el pasado, se opuso porque entiende que el gobierno de Puerto Rico no estaba listo, que converse con la gobernadora. Si la gobernadora lo puede convencer de que el gobierno de Puerto Rico está listo, es ella quien puede convencerlo de eso, que lo haga”

Denuncia sobre los operativos de ICE en Puerto Rico

El Diario: “En términos de ICE, porque lo mencionó al principio de esta entrevista, ¿cómo afecta esto (las redadas) la reconstrucción de Puerto Rico?, porque, precisamente, muchos de los espacios en los que está interviniendo ICE son de construcción donde hay empleados de construcción…¿Usted ha hecho algún análisis?, ¿ha pensado en esa parte y el impacto que pudiera tener a ese nivel y a nivel económico en Puerto Rico estas intervenciones?”

Hernández Rivera: “Sí, es parte del mensaje que hemos llevado. Yo siempre quiero dejar claro: nosotros apoyamos que la migración se haga conforme a la ley, y, obviamente, apoyamos que las personas que cometen delitos, y, sobre todo, los crímenes violentos y que son migrantes, sean deportados. Pero, lo que está ocurriendo aquí…cuando te digo que apoyo que se cumpla con la ley, eso incluye cumplir con la ley en los procesos de deportación. Hacer redadas donde te llevas personas que son ciudadanos, que ha sucedido; donde te llevas personas que están documentados, que ha sucedido; donde desaparecen personas que están documentadas, como sucedió con una víctima de violencia doméstica que estaba en Cabo Rojo (municipio al oeste de Puerto Rico), eso es preocupante, y eso hay que denunciarlo, y todos los que creen en la ley y el orden tienen que estar igual de indignados que estamos nosotros con eso”

El Diario: “Más allá de la cuestión de la denuncia, porque usted ha hecho denuncias en el pleno y demás sobre esta situación, ¿qué más se puede hacer a nivel legislativo para un poco frenar o garantizar que se siga con el debido proceso de ley, no solo en los estados también en Puerto Rico, porque esto implica directamente a Puerto Rico?, ¿qué se puede hacer más allá de la denuncia?”

Hernández Rivera: “Yo me he unido a propuestas de legislación para prohibir las redadas en lugares sensitivos como iglesias; yo me he unido a legislación para identificar caminos para lograr la ciudadanía para los dreamers, que son personas que entraron muy jóvenes (a Estados Unidos); yo creo que el gobierno de Puerto Rico puede unirse a los litigios que han llevado a cabo distintos estados resistiendo este tipo de chantaje. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico, si recibe una orden judicial, puede apelarla, impugnarla, puede hacer valer la protección de sus propias leyes. O sea, que se puede hacer mucho. Las denuncias son importantes porque ponen presión y son parte de la función fiscalizadora o de supervisión que ejerce el Congreso. Por ejemplo, yo lideré a 17 colegas, y yo sé que hubiesen sido muchos más, lo que pasa es que se hizo con urgencia, para que recabáramos información sobre el paradero de esta persona que fue detenida a pesar de estar documentada…”

El Diario: “Eso fue en el municipio de Cabo Rojo, y, aparentemente, fue un policía municipal; ¿usted le ha dado órdenes a los municipios populares (de alcaldes del PPD) a que no colaboren con las autoridades migratorias federales?”

Hernández Rivera: “Yo no puedo dar ese tipo de orden”

El Diario: “Pero, ¿de qué manera los ha instruido a proceder ante cualquier intervención de ICE?”

Hernández Rivera: “Yo les he pedido que mantengan políticas de cooperación, colaboración y sensibilidad con las comunidades inmigrantes”

El Diario: “Que usted sepa, ¿hay algún alcalde que esté, en efecto, colaborando con las autoridades federales en estas redadas y operativos?”

Hernández Rivera: “No me consta de un alcalde que esté colaborando con las autoridades federales en estos operativos”

El Diario: “Usted mencionó el tema energético. De hecho, envió una carta pidiendo a las autoridades federales una explicación sobre por qué se detuvo lo que era la ubicación de barcazas de generación para atender el déficit, principalmente, en estos meses de verano, y que pudiera traducirse en más apagones. ¿Hasta qué punto usted entiende que el enfoque debe ser conversión a gas natural más allá de las energías renovables?”

Hernández Rivera: “Yo favorezco las energías renovables totalmente. Ahora, estoy consciente de que la política de la Administración Trump y de la gobernadora González es más favorecedora de los combustibles fósiles, y mi prioridad, realmente, por encima de lograr la transición a renovables, es estabilizar el sistema y es abaratar el sistema y el costo de vida de los puertorriqueños. Respecto a lo de las barcazas, no es que yo tenga una preferencia por las barcazas como medida de generación temporera ni por una compañía particular, yo lo que he dicho siempre es que respaldaré las medidas que tome el Gobierno o que no seré obstáculo a las medidas que quiera tomar el Gobierno para atender la crisis de generación que se vislumbra que se agrave durante este verano. La carta que yo envié no es criticando el que hayan descartado las barcazas. Es más bien, tratando de obtener más información sobre las razones detrás de esa descalificación, porque recibimos quejas; incluso, yo recibí acercamientos de congresistas republicanos sobre el proceso en el que fueron descalificadas. Así que estamos tratando de obtener más información para asegurarnos que ese proceso haya sido el correcto. Yo no puedo llegar a una conclusión antes de tiempo”

El Diario: “Más allá del argumento de que es en temporada de huracanes y que pueden confligir los procesos, ¿usted ha recibido alguna respuesta a esa carta?”

Hernández Rivera: “Recibimos una respuesta de la EPA (Agencia de Protección Ambiental), y la EPA dice que ellos no fueron parte de ese proceso; que eso fue el gobierno de Puerto Rico en consulta con la Guardia Costera”

El Diario: “Antes de proceder con cualquier proceso de conversión para generación de energía, ¿hasta qué punto se debe considerar a las comunidades que se ven afectadas directamente por estas medidas o por esta política más inclinada a los combustibles fósiles de la gobernadora?, porque, por ejemplo, las comunidades del sur han sido por años afectadas por estos combustibles; y, ¿cuánto más pudiera esto atrasar la transición de energía renovable en Puerto Rico?”

Hernández Rivera: “Lo va a atrasar, y la gobernadora, por ejemplo, eliminó una de las metas de energía renovable…Yo puedo comprender que, quizás, no íbamos a alcanzar esas metas, pero los responsables de alcanzarla son los gobernantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) de ella, que son los que han estado en el poder desde que se impusieron esas metas. Y yo dudo mucho, a menos que la tecnología evolucione, que podamos alcanzar la meta de 100% renovable para el 2050 o algo parecido, que sería lo idóneo”

El Diario: “¿Cuál es su próximo paso de usted como comisionado tras la reunión que tuvo con Robert Mujica, director de la Junta de Control Fiscal (FOMB)? Entiendo que se discutieron asuntos como los exorbitantes gastos para asesores y demás de la Junta”

Hernández Rivera: “Quiero ver lo que sucede con el presupuesto supuestamente balanceado que se acordó con la gobernadora a ver si se convierte en un presupuesto balanceado que cuenta para los cuatro presupuestos para la salida de la Junta. Quiero ver si el litigio sobre la quiebra de (la Autoridad) de Energía Eléctrica (AEE) transcurre dentro del tiempo que ellos me indicaron que debía transcurrir, y quiero ver si hay una corrección o cambio en torno a los gastos que hacen con consultores. Yo tengo un término de cuatro años. Estoy en un comité con jurisdicción sobre la Junta y pienso ejercer esa jurisdicción y obtener la información que sea necesaria y canalizarlos de la manera que hay que canalizarlos”

Pendientes a El Diario y a la sección de Puerto Rico para la segunda parte de esta entrevista.

