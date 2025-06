Lambda García confirma romance con famoso productor

Después de un año entero de estar soltero, Lambda García volvió a encontrar el amor con alguien que conoce de toda la vida. El galán de la telenovela ‘Juegos de amor y poder’ confirmó en entrevista con TV Notas que su corazón ya tiene dueño, y se trata nada más y nada menos que del productor teatral Daniel Delgado, a quien conoce desde hace más de dos décadas.

“Nos conocemos hace 24 años, por amigos en común. La vida siempre ha sido muy bonita conmigo. Primero me regaló su amistad y ahora se han dado las cosas de manera distinta. Disfrutamos el día a día. Lo que venga”.

Aunque todavía no han hecho el clásico post en Instagram, Lambda dejó claro que el romance va viento en popa.

“Estoy muy contento. Es alguien a quien le tengo toda la confianza del mundo”, aseguró.

Y aunque muchos imaginarían una propuesta de película, la realidad fue mucho más simple y sincera.

“No hubo una propuesta formal. Se sobreentendió. Se platicaron las cosas como personas maduras que somos”, explicó el actor, quien no escatimó halagos hacia su pareja. “Físicamente me gusta todo de él. Es la primera vez que ando con alguien tan alto. Todos mis ex han sido pequeñitos”.

Sobre temas más serios como irse a vivir juntos o casarse, Lambda lo tiene clarísimo todo y quiere llevar las cosas con calma.

“Todo lo vamos viendo conforme va sucediendo. Si te creas expectativas de algo que podría llegar a pasar y no ocurre, viene el golpe más fuerte”, confesó.

Aun así, no cierra la puerta al altar. “Soy feliz con la idea romantizada del matrimonio. Aunque hijos no, porque vivimos en una época muy complicada. Tengo mis gatos, perros. Tener niños es mucha responsabilidad, gasto y ganas de dejarte a ti para dárselo todo”.

Y como cereza del pastel, la familia de Lambda ya está más que familiarizada con su nueva relación.

“Es que ya lo conocen desde hace 24 años. Cuando la familia sabe que estás feliz, ellos también lo están”, contó.

Por ahora, eso sí, nada de mezclar amor con trabajo. A pesar de que Daniel es un productor de renombre, Lambda prefiere no abusar de su relación.

“No me gusta mezclar una cosa con la otra. El talento y las oportunidades se dan. Si se da en un futuro, que sea porque toca, no porque tengo la posibilidad a la mano. Eso se me hace desleal”, aseguró.

Cabe mencionar que la última relación de Lambda García fue con el también actor Diego Oseguera, con quien duró cerca de tres años, antes de que la pareja decidiera terminar su romance.

