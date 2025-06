Sean ‘Diddy’ Combs confirma que no testificará y elogia al juez por su “excelente trabajo”

El rapero y magnate musical Sean ‘Diddy’ Combs no testificará en el juicio en su contra por cargos de tráfico sexual, conspiración y transporte para ejercer la prostitución. El juez federal de distrito Arun Subramanian le preguntó al rapero si testificaría luego de que la Fiscalía descansó tras más de seis semanas de presentación de pruebas contra el experto en hip-hop.

Según informó AP, la defensa de Sean ‘Diddy’ Combs descansó esa misma tarde sin presentar testigos y ofreciendo sus argumentos para desestimar los cargos. El juez anunció que emitirá su fallo más adelante.

Durante las seis semanas del polémico juicio, la fiscalía ha llamado a 34 testigos para probar los cargos de conspiración de tráfico sexual y crimen organizado. De acuerdo con la defensa los argumentos de la fiscalía no estaban probados.

Entre los testigos de la Fiscalía estaban dos exnovias de Combs, entre ellas la cantante Cassie Ventura, que testificaron que se sintieron coaccionadas a participar en eventos sexuales maratónicos con trabajadores sexuales masculinos que eran llamados “freak-offs” o “noches de hotel”. Los abogados de Combs aseguran que esos encuentros fueron consensuados.

Luego de que los fiscales descansaron en el juicio el juez le preguntó al rapero cómo se sentía. “Lo estoy haciendo muy bien, su señoría”, respondió el rapero.

Luego de la pregunta del juez, el dueño de Bad Boy Records expresó unas palabras voluntariamente al juez. “Quiero darles las gracias, están haciendo un excelente trabajo”, dijo Combs.

El juez también confirmó con Combs entendía que tenía derecho a no testificar y que nadie puede sacar ninguna conclusión si no lo hace, y le preguntó si era su decisión no testificar en este caso. “Esa es mi decisión, su señoría”, dijo Combs.

Sigue leyendo:

Diego Luna debuta como conductor del programa de Jimmy Kimmel y envía fuerte mensaje contra deportaciones de migrantes

Guillermo del Toro envió un mensaje de apoyo a los mexicanos en EE.UU.

Martin Kove fue expulsado de una convención por morder a Alicia Hannah-Kim