Alejandro Sanz agradece a sus fans tras las acusaciones de Ivet Playá

Alejandro Sanz, el pasado martes, compartió un mensaje tras haberse involucrado en una polémica debido a la acusación de una exfanática, Ivet Playà, quien desde hace una semana ha estado haciendo serias acusaciones en su contra. De manera respetuosa, él había enviado un comunicado para responderle que toda esa situación se habría presentado por negarse a hacer un negocio con ella.

El cantante de origen español, en su video, aprovechó para agradecer a los fanáticos que todavía siguen ahí de pie y dándole ánimo, aunque las circunstancias han sido un poco complicadas, ya que ella se ha dedicado a decir cosas negativas sin presentar pruebas: “A pesar de lo convulsivo de estos días, o quizás por ello, quiero agradecer que formen parte de este sueño y que sean tan bellos conmigo”.

Desde hace varios días se ha mencionado que, aparentemente, el cantante de origen español podría tomar medidas legales contra Playà, y uno de los aspectos que podría ser abordado sería la difamación: “Jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin. Somos porque queremos ser, pero nos defendemos todos juntos porque tenemos códigos. Hay quienes se arrugan y quienes huyen pa’lante, pero no permitiré que nos tomen por ingenuos”.

En medio de la situación, aprovecho para aclarar que vendrá con algunas canciones y, además, está preparando una nueva gira. Cuando tenga más detalles, él lo estará dando a conocer a través de sus redes sociales oficiales: “Nosotros sabemos, y no se me ocurre mejor forma de celebrar nuestro día que defender la verdad por encima de todo. No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser miserable. Hago música; a eso me dedico”.

A pesar de sus declaraciones, jamás la menciona directamente, pese a que la exfanática, hace algunos días, en un programa español, aseguró que él es un “depred*dor sexual”, declaración por la cual los conductores del espacio de entretenimiento decidieron dar por finalizada la entrevista, ya que se trata de acusaciones sumamente graves que deberían tratarse a través de un proceso legal.

“Los quiero, soy suyo y no puedo estar más feliz. No hay un segundo de lo nuestro que pueda estropear la maldad de nadie. Y por último, las lociones de Mercadona no sé si llevan alcohol, pero el único olor que me molesta es el del azufre”, añadió antes de finalizar el video.

