Ángela Aguilar no dañaría la infancia de sus futuros hijos con la música

Ángela Aguilar ofreció una gira de medios tras el estreno de su nuevo álbum “Nadie se va como llegó”, siendo uno de sus proyectos más significativos porque, además de cantar, ella fue la encargada de realizar su trabajo como productora. Aunque detalló que fue un proceso bastante “difícil”, también lo disfrutó y obtuvo los resultados que realmente quería, sin la colaboración de su padre.

Durante una entrevista exclusiva en CNN, le consultaron sobre si ella haría lo mismo que hicieron con ella: meter a sus futuros hijos en el mundo artístico desde muy pequeños. Expresó su rechazo, ya que no desea que pasen por lo mismo que le ha tocado a ella: “Porque, o sea, para mí me funcionó, porque soy muy intensa. Creo que me tardaría un poco más para dejarlos más tiempo resguardados”.

La hija menor de Pepe Aguilar detalló que llegó a perder momentos que sabe que no va a recuperar, ya que, por compromisos con la música, tuvo que rechazar muchas invitaciones a su corta edad. En ocasiones, estaba desvelada por haber estado con su padre cantando, aunque dijo que no se arrepiente de lo que le tocó vivir en su infancia.

“He perdido muchos momentos que quizá me hubiera gustado experimentar, pero en realidad no puedo decir absolutamente nada malo de la forma en la que me criaron ni de las decisiones que tomaron. Me siento muy respaldada, me siento muy contenta”, agregó durante la exclusiva que ofreció en CNN.

Aguilar contó una anécdota que vivió cuando era una adolescente de 13 años, y es que con esa edad ella, sin querer, se expresó de manera grosera. Sin embargo, Pepe no se molestó, sino que quiso conocer qué había sentido en un momento así, ya que por la presión, aparentemente habría estallado. Aunque dijo que eso la hizo entrar en razón y le dejó un aprendizaje para que no se repitiera.

“Se me quedó viendo y me dijo: ‘¿Qué sentiste? ¿Te sientes más grande? ¿Sientes que me vas a causar algún tipo de reacción?’. Fue una gran lección, porque entendí la responsabilidad que conlleva cuidar lo que digo, cómo me visto, cómo actúo… Me hubiera encantado tener una artista así cuando yo era chiquita”, agregó antes de finalizar la conversación.

Sigue leyendo:

· Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿Pellizco o drama en el escenario?

· Pepe Aguilar revela cómo se conocieron Ángela Aguilar y Christian Nodal

· Ángela y Majo Aguilar aclaran rumores de enemistad familiar