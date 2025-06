Karina Banda, conductora de “Desiguales”, suspende el tratamiento de reproducción asistida

Con Mezcal TV, Karina Banda se sinceró sobre todo lo que le ha tocado vivir a nivel emocional con el tratamiento de reproducción asistida. Durante su conversación, la conductora de “Desiguales” comentó que de momento “lo puse en pausa porque la realidad es que es bastante abrumador pasar por un proceso de reproducción asistida y sentí que era necesario; estaba un poquito agobiada, me sentía muy estresada”.

Agregó que en estos momentos, después de todo lo que le ha generado esta situación a nivel anímico, ha decidido enfocarse en sí misma. “Ahora mismo estoy haciendo ejercicio, estoy tratando de comer mejor, bajar de peso, que al final del día todo eso colabora a la causa, o sea, el hacer ejercicio, el yo estar bien”.

Karina, con la transparencia que la caracteriza fue muy honesta sobre lo que ha significado para ella todo este proceso y admite que el estrés en el que entró no ayuda para un proceso de embarazo, sino al contrario. Por eso, en esta pausa, también pone todo en manos de Dios porque una vez se calme y vea todo en retrospectiva, sabe que deberá tomar una decisión, en vías de volver a intentarlo.

“La verdad es que el estrés lejos de ayudar puede ser un factor que perjudique mucho en un proceso como este y yo estaba muy estresada. Entonces, bueno, a veces las pausas son buenas y confío y le pido a Dios que esta pausa me ayude a agarrar fuerza para volver a intentarlo”, declaró la conductora y periodista.

A nivel mental admite que todo este proceso no es sencillo, porque se viven altos y bajos emocionales entre buenas y malas noticias. “Es muy duro, es una montaña rusa, o sea, literalmente me viví una montaña rusa por todo un año: subidas, bajadas, un día es una noticia favorable, otro día no tanto, ¿eh? Ahora sí que todo está en manos de Dios“, explicó Banda.

Karina Banda lo único que busca tener es la oportunidad de ser mamá. Y por eso todo esto lo ha dejado en manos de Dios.

Sigue Leyendo más de Karina Banda aquí:

· Karina Banda revela cómo superó los problemas de comunicación con Carlos Ponce

· Karina Banda está vendiendo su primera casa propia en Miami

· Karina Banda recuerda lo que aprendió en la pandemia y cómo le ayudó a superarse