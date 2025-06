Karol G explicó por qué casi no habla de su relación con Feid

La cantante colombiana Karol G está en uno de los puntos más exitosos de su carrera con el estreno de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’. Además de cosechar el éxito en su carrera, Karol G también está viviendo un gran momento en su relación con el cantante colombiano Feid.

Aunque la relación de Karol G y Feid es pública ambos prefieren mantener los detalles privados con el objetivo de cuidar su noviazgo de la exposición pública. Según explicó Karol G en una reciente entrevista para Apple Music realizada en Valledupar esta es la razón por la que prefiere guardarse los detalles de su vida sentimental.

Segun dijo, para ambos es importante separar sus vidas públicas de su vida privada y priorizar la relación por encima de cualquier otra cosa.

“Somos personas públicas, las personas se iban a enterar en algún momento, pero no vamos por ahí ostentando la relación y siempre la priorizamos sobre cualquier otra cosa, que incluso nos permite disfrutar de las cosas de otra manera, es como que en lo que respecta a nuestra relación son como vidas distintas”, afirmó la artista en esa conversación.

Karol G mantuvo en secreto su colaboración con Feid en su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’, que se estrenó el pasado 20 de junio. Cuando la artista anunció el track list la canción número 13 no tenía nombre, por lo que se especuló que se trataba de un tema junto con Feid, una colaboración que se confirmó tras el estreno del álbum.

En la entrevista ‘La Bichota’ aseguró que solo ellos conocen los detalles de su relación y no tienen deseos de exponer demasiado su vida privada. “La gente sabe de nosotros, sí, pero no saben nada de cómo somos en pareja, cómo vivimos, qué nos gusta hacer, lo que hacemos al margen de nuestras carreras”, añadió la cantante.

En una entrevista con la periodista Cristina Saralegui Karol G confirmó que desea convertirse en madre e incluso asegura que se ve como abuela con Feid. “A mí me habían preguntado como mamá, pero no como abuela, pero sí, me veo como abuela, es que somos (con Feid) de familia tradicional colombiana, entonces si me veo así, no sé en qué momento, pero me veo”, explicó Karol.

Con respecto a sus planes Karol G dijo que planea tener un par de hijos cuando llegue el momento.“Cuando empecé a decir que quería hijos, decía que quería un equipo de futbol y ya voy en menos, yo creo que con dos o uno estaría como bien, pero con todo lo que se ve ahora uno piensa en traer ojos al mundo”, añadió la Bichota.

