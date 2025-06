Netanyahu recalcó que planta iraní de Fordo quedó inutilizada tras el ataque de Estados Unidos

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este miércoles que la infraestructura de enriquecimiento de uranio en Fordo fue completamente destruida tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, lo que, según él, ha paralizado por años el avance de Irán hacia armas nucleares.

En un comunicado oficial, el líder israelí afirmó que “el devastador ataque estadounidense a Fordo destruyó la infraestructura crítica del sitio e inutilizó la planta de enriquecimiento”, citando a la Comisión de Energía Atómica de Israel.

Añadió que los bombardeos en instalaciones clave como Natanz e Isfahán, junto a acciones militares adicionales, han detenido durante muchos años las capacidades iraníes para desarrollar armas nucleares.

Mientras Netanyahu insiste en que Irán no podrá avanzar en su programa nuclear por mucho tiempo. Sin embargo, un informe filtrado de inteligencia estadounidense revela una realidad diferente.

Según reseñó la agencia EFE, el programa nuclear iraní solo ha sufrido retrasos de unos pocos meses y no ha sido completamente destruido. Además, se señala que Irán logró salvar parte del uranio enriquecido necesario para fabricar armas nucleares antes del bombardeo estadounidense.

Trump no descarta un nuevo acuerdo nuclear

Por su parte, el presidente Donald Trump expresó este miércoles su disposición a retomar las conversaciones con Irán para negociar un nuevo acuerdo nuclear.

“Vamos a hablar la próxima semana con Irán, puede que firmemos un acuerdo. No lo sé”, dijo Trump en una rueda de prensa en La Haya, donde participa en la cumbre de la OTAN.

Aunque reconoció la posibilidad, también dejó claro que no considera imprescindible un pacto formal: “No me importa si hay un acuerdo o no. Nosotros lo único que estaríamos pidiendo es lo que pedíamos antes: que no queremos (armas) nucleares. Pero nosotros hemos destruido las nucleares”.

