Rey Grupero, como “Yoyis”, le envía un mensaje a Rosa Caiafa: “Díganle que ya ganó, por favor”

En las últimas semanas, Rosa Caiafa ha realizado una serie de declaraciones que han recibido respuestas variadas. Algunas apoyan su postura, otras simplemente se burla de ella. La ganadora del cuarto lugar de La Casa de los Famosos All-Stars ha aseverado que Rey Grupero no merecía ganarse el tercer lugar de este reality, lo que además lo hizo acreedor de $50,000 dólares.

La colombiana llegó a insinuar que ella había ganado dicho lugar, pero que no podía hablar al respecto. Esta semana estuvo como invitada en varios programas de Telemundo, en donde fue cuestionada por estas declaraciones, y se limitó a decir que ella consideraba que Rey Grupero no merecía ganar dicho puesto, porque se había victimizado demasiado dentro de la casa.

Debido a todo lo que Rosa ha declarado, Rey Grupero, haciendo uso de su comedia, revivió a “La Yoyis” para enviarle un mensaje no sólo a su público, sino también a la mismísima Rosa Caiafa, diciendo: “Díganle a Rosa que ya ganó, por favor”. Para después, literalmente, estallar en carcajadas.

El video de Rey generó una serie de comentarios que han hecho reír al público que le sigue, pero además incentivó todo tipo de mensajes en contra de Rosa. “A Rosa sí le robaron el 3° lugar 😌 y fue Varo, pero al salir de la casa”, “Rosa, ya ganaste… el camino derechito para Colombia… mueble seccional”, “Vamos a dejarla que sea feliz y le decimos: “¡Rosa, ganaste!, pero el desprecio de todos””.

Pero ahora, pese a todo lo anterior, el escándalo con Rosa no termina, pero que ahora a sus declaraciones previas se le suman las que brindó durante una reciente entrevista con Félix “El Más Picante”, en donde aceptó no sentirse satisfecha con que Carlos “Caramelo” Cruz fuera el ganador del primer lugar de la edición All-Stars, porque según ella, éste no cumple con los valores morales y la educación que ella y “Los Palulus” sí poseen.

