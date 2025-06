VIDEO: Congresista de Illinois Delia Ramírez reconoce aporte artístico y cultural de Bad Bunny en mensaje desde el hemiciclo

Nueva York – Delia Ramírez, representante demócrata de Illinois en el Congreso federal, reconoció las contribuciones a la música, las artes y la cultura del exponente urbano boricua Bad Bunny en un mensaje desde el hemiciclo.

Este martes, la congresista de origen guatemalteco usó el tiempo de su mensaje general en el pleno de la Cámara para resaltar la figura del trapero, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio.

Congresswoman Delia Ramírez recognized Bad Bunny during Puerto Rican Heritage Month in Chicago’s 3rd Congressional District. 🇵🇷🇺🇸pic.twitter.com/KV8Va6Z95Y — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) June 24, 2025

“Bad Bunny es un fenómeno global. Sus canciones trascienden fronteras para compartir la vibrante cultura de Puerto Rico con millones de personas que las personas traen en la sangre, a la vez que despierta un profundo sentimiento de orgullo y conexión entre latinos de todo el mundo. El sabe que la cultura, la música trasciende también en el corazón“, expuso Ramírez en su discurso que acompañó con una imagen del intérprete de música urbana.

Ramírez celebró los aportes del artista como parte del “Mes de la Herencia Puertorriqueña” en el 3er Distrito Congresional que representa y que incluye los condados DuPage y Cook, así como buena parte del lado noroeste de Chicago.

“Su disco ‘Un verano sin ti’ del 2022 hizo historia como el primer disco en idioma español nominado a los premios Grammy como álbum del año”, continuó Ramírez del ala más progresista del Partido Demócrata.

La legisladora también mencionó el éxito que ha tenido el más reciente disco del “Conejo Malo”, titulado “Debí tirar mas fotos”, el que describió como un homenaje poderoso a Puerto Rico.

“Su álbum más reciente ‘Debí tirar más fotos’ ha inspirado a millones como un homenaje poderoso a Puerto Rico y su esperanza por la libertad a la vez que nos recuerda nuestra lucha compartida contra el imperialismo, colonialismo y desplazamiento”, continuó.

La representante también reconoció las posturas políticas de Bad Bunny en favor de los menos privilegiados en la sociedad, incluyendo los migrantes.

“Además de su música, Benito ha usado sus plataformas para exigir mejores acciones por parte de nuestros líderes, condenando la xenofobia y la violencia antinmigrante de esta Administración en la isla y en este país, y nos inspira a todos a resistir y a pelear de vuelta contra gobiernos opresores”, concluyó Ramírez quien hizo mención del Paseo Boricua en Humboldt Park que forma parte de los vecindarios que representa.

Ramírez se ha convertido en los pasados años en una voz cantante en cuanto a los temas relacionados con la diáspora boricua en Illinois.

Entre los asuntos que ha manejado y que afectan tanto a boricuas en la isla como en el estado destacan los efectos de la Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” en el incremento en el precio de viviendas y la gentrificación.

En abril pasado, Ramírez se unió a las representantes también demócratas, pero de Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) para presentar la Ley de Tributación Justa de los Activos Digitales en Puerto Rico de 2025 (Fair Taxation of Digital Assets in Puerto Rico Act of 2025).

El proyecto de ley busca que inversionistas de la industria de las criptomonedas que se relocalizan en Puerto Rico bajo la Ley 22 tengan que pagar contribuciones de ingresos federales. Bajo el estatuto, los extranjeros que se trasladan a la isla, la mayoría estadounidenses, deben permanecer al menos 183 días al año para beneficiarse de la exención fiscal en el pago de impuestos por dividendos, intereses y ganancias de capital.

Ramírez presentó, en octubre del pasado año, la resolución “Unidos con los Puertorriqueños Opuestos a los Riesgos de la Ley 22 (UPROAR)”, para emplazar al Congreso a que tome una “acción responsable y a tiempo” para atender la laguna fiscal que le permite a los beneficiarios de la ley evadir impuestos federales.

Bad Bunny, de 31 años y nacido en Vega Baja, se prepara para iniciar su Residencia en Puerto Rico entre el 11 de julio al 14 de septiembre bajo el nombre de “No me quiero ir de aquí”, en referencia a uno de los temas emblemáticos de su reciente disco “Debí tirar más fotos”, en el que hace alusión a problemas como la gentrificación.

Las primeras nueve funciones fueron reservadas para locales o residentes en la isla como reflejo de su compromiso con priorizar lo local y exponer las necesidades de los puertorriqueños.

