Claudia Martín y su esposo responden a rumores de embarazo

Carlos Said sorprendió a la actriz Claudia Martín el pasado 31 de mayo cuando, en un encuentro familiar privado e íntimo, aprovechó para entregarle el anillo y pedirle que se casara con él. Las fotos se viralizaron rápidamente en las distintas plataformas digitales. A su vez, la pareja se casó el pasado 20 de junio, lo que ha generado muchas especulaciones en las redes sociales, y ellos lo aclararon.

El amor que comenzó entre ellos durante un proyecto terminó en un noviazgo que tiene meses, pero no fue un impedimento para que decidieran unir sus vidas en matrimonio: “Yo creo que la gente que no se decide, hay mucha que dura 10 años y nunca se casa, y nosotros no. Hay mucha gente que inventa que, porque estamos embarazados o con muchos temas de esos, pero ahora estamos felizmente casados”, dijeron en Despierta América.

Para algunos seguidores de ambos actores, han dicho que podrían llevar la relación un poco rápida, y la presunta razón por la que se habrían casado a menos de un mes de su compromiso sería porque aparentemente ella estaría esperando su primer hijo con Carlos. Aunque el reloj corre, detallaron que por el momento ella no está en estado de gestación: “Obvio, ya le dije, yo quiero 17 hijos, yo quiero un equipo de fútbol”.

El vestido de Claudia ha causado sensación y no solamente por lo elegante y bonito, sino que para algunos internautas fue presuntamente para ocultar su vientre abultado. Luego de negarlo, destacó lo bien que se sintió en ese atuendo: “Estaba súper contenta, cómoda, fue un vestido que me hizo Miguel Hernán, que es un diseñador mexicano y que lo hizo con mis ideas, con las telas, lo estuvimos viendo y súper feliz”.

Claudia y Carlos no descartan la posibilidad de realizar una ceremonia religiosa más adelante, donde podrán contar con más invitados, ya que decidieron que su boda civil fuera mucho más íntima, con las personas más cercanas a ellos. Sin embargo, no dieron más detalles, por lo que se desconoce cuándo podría ser.

“Sí, todo está en orden, todo se va a poder hacer próximamente… Probablemente sí, un poco más grande. Ahorita fue un momento civil, como todas las bonitas bodas de tradición civil en este país, solamente la familia, unos cuantos amigos, y pues la disfrutamos mucho. Muy contentos de que la gente también la haya disfrutado mucho, por lo que vemos”, añadió.

