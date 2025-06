Presidente del Senado en Puerto Rico cuestiona a la gobernadora por sorteo de boletos para concierto de Bad Bunny

Nueva York – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, defendió la iniciativa para sortear 1,140 boletos para el concierto del trapero Bad Bunny ante los cuestionamientos del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien consideró desacertada la decisión.

A preguntas de la prensa ayer, la primera mandataria sostuvo que ya pasó la página en relación con las posturas de Bad Bunny contra administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y argumentó que al Gobierno no le cuesta dinero la distribución de los tiquetes.

Las entradas para la Residencia “No me quiero ir de aquí” del exponente de música urbana este verano serían repartidas entre empleados públicos y estudiantes con excelencia académica.

“Al Gobierno no le cuesta un centavo estos boletos. Esto es parte de una cortesía, así que yo no veo ninguna controversia. Cada cual decide a qué concierto quiere ir, y yo dije que iba a ser la gobernadora de todos los puertorriqueños aún de los que no votaron por mí y aún de los que me hicieron campaña en contra. Las elecciones pasaron; yo tengo un pueblo que gobernar, y, por lo tanto, nos vamos a enfocar a la actividad de desarrollo económico. El que no quiera ir, que no vaya. La opción va a estar ahí”, expuso González desde Canóvanas a donde fue a anunciar el inicio de subastas para proyectos federales de reconstrucción y mitigación.

La gobernadora reconoció que, a pesar de las diferencias políticas que la separan de Benito A. Martínez Ocasio, la serie de conciertos no es una cualquiera.

“Cuando a mí me preguntaron, cuando empezamos el año, si yo iba a obstaculizar el concierto de este artista, yo dije que no. Esto no es cualquier concierto. Esto es un evento que, quizás a alguna gente le gusta, quizás a otra gente no le gusta. Para eso, todo el mundo tiene el derecho a participar”, argumentó la primera ejecutiva quien además preside el PNP.

En este contexto, González destacó el impacto económico que tendrá la serie de conciertos que inicia el 11 de julio y se extenderá hasta el 14 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como “El Choliseo”

“La realidad es que Puerto Rico no había tenido un evento de tantos meses que le fuera a generar actividad económica tan grande a la isla. Y hay una realidad. Ese evento va a tener un impacto económico. Y hay cientos de boletos que el Gobierno tiene, que, de lo contrario…, ¿qué se haría con ellos? “, agregó.

La líder novoprogresista aclaró que el evento en sí no ha recibido incentivo directo del gobierno de Puerto Rico.

“Estos conciertos no tienen ningún incentivo del gobierno de Puerto Rico, para dejar la cosa clara. No hay ningún auspicio del gobierno de Puerto Rico a este concierto. Cero”, matizó González.

En respuesta a la postura de la gobernadora, Rivera Schatz, también miembro del PNP, difirió, ya que, a su juicio, el reguetonero no es un ejemplo a seguir.

“Siempre que he presidido, hemos otorgado becas a los estudiantes que se gradúan de cuarto año; los de bachillerato, maestría, doctorado. Yo anuncié recientemente que vamos a incluir la beca para los estudiantes que se muden de Puerto Rico. Yo creo que esa es la forma de incentivar al estudiante puertorriqueño, dándole las herramientas económicas y ejemplos a emular, y Bad Bunny no es un ejemplo a emular para nadie”, planteó en declaraciones a periodistas tras una audiencia en el Capitolio para evaluar las designaciones de funcionarios a los departamentos de Estado, Justicia y Trabajo.

A preguntas sobre si su postura hubiera sido diferente si Bad Bunny le hubiese hecho campaña a líderes del PNP, Rivera Schatz respondió: “El récord mío deja claro que, cuando yo difiero de un compañero de partido, difiero y lo digo públicamente. Cuando una persona ocupó el cargo de gobernador desde mi punto de vista de manera incorrecta de mi partido, yo lo llevé a los tribunales. Así que no cambia eso. Verónica Ferraiouli fue donante de mi campaña y eso no cambio mi voto…así que el récord habla por mí”.

“Premiar la excelencia académica (con las taquillas), cuando en nuestra plataforma de gobierno habla de crear un currículo contra la violencia…tenemos un exponente que denigra a la mujer y que habla de la violencia contra la mujer, no es consistente una cosa con la otra”, añadió el presidente senatorial.

Verónica Ferraiuoli, primera designada por la gobernadora para ser secretaria de Estado, pero que renunció al nombramiento por una controversia de impuestos, anunció el domingo el sorteo de boletos.

La funcionaria, quien es la directora de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, especificó que el Gobierno cuenta con 900 boletos para 450 estudiantes y un acompañante, y 240 para empleados públicos.

“Hace unos días la gobernadora se reunió con los estudiantes que se graduaron con 4.00 puntos de las escuelas públicas y les prometió ‘tickets’ para Bad Bunny. Así que hoy estamos anunciando dos iniciativas que tienen que ver con las residencias”, expuso Ferraiuoli en conferencia de prensa.

En el primer sorteo, en colaboración con el Departamento de Educación, se rifarán 450 pares de boletos para los conciertos a estudiantes de escuela pública que se graduaron de 4.00 puntos o más.

Los restantes 240 boletos se sortearán entre empleados públicos que tomen uno de los cursos de capacitación a través de oficinas como la de Administración y Transformación de los Recursos Humanos y Ética Gubernamental, entre el 10 al 30 de junio.

Ambos sorteos se realizarán el 7 de julio.

En cuestión de horas, Bad Bunny vendió más de 400,000 boletos para su Residencia y agotó las 30 funciones programadas.

Estimados de entidades como Discover PR, entidad encargada de mercadear en el exterior a Puerto Rico como destino, apuntan a $100 millones de dólares para la economía de la isla como resultado de la Residencia. La cifra anterior se basa en estadías en hoteles y otros espacios, empleos directos e indirectos y otros elementos.

Bad Bunny ha sido un crítico frecuente de las políticas de administraciones del PNP como la de González y del anterior gobernador, Pedro Pierluisi.

Durante las elecciones generales pasadas en noviembre, Bad Bunny apostó a la “Alianza de País” entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Victoria Ciudadanía. Incluso acudió a votar al colegio St. John’s, en el barrio de Condado de San Juan, e hizo fila como cualquier elector para emitir su voto a favor de los aspirantes del junte electoral.

“Yo creo que al final del día todo el mundo en Puerto Rico está claro cuál es la mejor opción. El pueblo puertorriqueño no es bruto, no es tonto. El puertorriqueño es inteligente, es bravo y yo estoy seguro de que ellos saben cuál es la mejor decisión por Puerto Rico“, expresó Bad Bunny al momento de ejercer su derecho.

En septiembre del 2024, lanzó un tema titulado “Una velita” en el que volvió a cuestionar la crisis energética en la isla, los apagones y la incapacidad de compañías privadas como LUMA Energy para resolver el problema.

Ese mismo mes, se atribuyó mensajes contra el PNP a través de vallas publicitarias en calles de Puerto Rico. Uno de los carteles leía: “Votar PNP es votar por LUMA”.

Miembros del partido radicaron una querella ante la Oficina del Contralor Electoral contra la empresa bMedia Group por considerar “anuncios fantasmas” el contenido de las vallas.

