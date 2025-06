Fiscalía retira cargos de secuestro e incendio contra Sean ‘Diddy’ Combs

El juicio contra Sean “Diddy” Combs en Nueva York acaba de dar un giro inesperado luego de que los fiscales federales decidieron retirar algunos de los testimonios más escandalosos relacionados con intento de secuestro, incendio provocado y complicidad en tráfico sexual.

La fiscalía explicó en una carta dirigida al juez Arun Subramanian que está siguiendo su instrucción de “agilizar” las instrucciones al jurado. Sin embargo, analistas legales señalan que la decisión sugiere que el gobierno podría no haber conseguido evidencias suficientes para sostener algunas de las afirmaciones más graves contra el rapero.

Uno de los testimonios descartados es el supuesto secuestro el de Capricorn Clark, exempleada de Diddy, quien aseguró que fue llevada a la fuerza a un edificio para pasar un detector de mentiras tras ser acusada de robar unas joyas. Otro testimonio que también se cayó fue el de Cassie Ventura, expareja del productor, quien supuestamente fue retenida contra su voluntad en una habitación del Hotel London.

Más desconcertante aún es que la fiscalía no presentará cargos vinculados con el presunto intento de incendio del automóvil de Kid Cudi, hecho que habría sido provocado por celos, según una denuncia anterior. Durante el juicio, los fiscales nunca lograron vincular de manera directa a Combs con dicho acto.

Ahora bien, aunque se eliminaron esos testimonios tan mediáticos, el rapero aún enfrenta cargos por crimen organizado y varias acusaciones de tráfico sexual. Lo que se quitó fue el “componente de complicidad” en ese delito, no el cargo como tal.

Sean “Diddy” Combs enfrenta cargos federales por delitos de tráfico sexual. Crédito: Willy Sanjuan | AP

En su carta al juez, la fiscalía también pidió algo muy puntual: que el jurado reciba instrucciones claras sobre cómo interpretar algunos aspectos del caso. Por ejemplo, que si una víctima dio su consentimiento al principio, eso no significa que no pudiera revocarlo más tarde. Y que el hecho de que una mujer recibiera dinero por actos sexuales no invalida la posibilidad de que haya existido coerción o trabajo forzado.

El juicio contra Diddy ha sido todo menos tranquilo. Entre acusaciones de abuso, control y violencia emocional, varias mujeres han salido a contar sus historias. Y aunque ahora algunos de esos testimonios se han reducido, el caso sigue siendo uno de los más seguidos, polémicos y comentados en la farándula y la justicia estadounidense.

Sigue leyendo: