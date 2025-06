Juego de agua de verano terminó en tragedia: mataron a adolescente, 2do caso en familia de Nueva York

Darrell Harris, joven de 17 años, murió baleado durante una discusión mientras jugaba con pistolas de agua en un parque en El Bronx el martes, cuando la ciudad de Nueva York registró un calor histórico.

Lo que comenzó como una alegre actividad veraniega pronto se convirtió en un episodio de violencia en Starlight Park, junto al Bronx River. El adolescente recibió al menos dos disparos, uno en la cabeza y otro en el brazo, y falleció horas después. El pistolero y otro hombre involucrado en el altercado -ninguno de los cuales ha sido identificado por las autoridades- huyeron del lugar y no han sido capturados, destacó The New York Times.

El tiroteo fatal dentro de un parque de la ciudad se produjo durante una ola de calor sofocante que ha azotado la región desde la noche del domingo. El día de la tragedia, el martes 24, muchos neoyorquinos buscaron alivio en el que terminó siendo el día más caluroso en la ciudad desde julio de 2012.

Harris y algunos amigos habían ido al parque para refugiarse del calor, según su madre, Kellie Lewis. Allí se encontraron con otro grupo que participaba en una pelea de pistolas de agua y también usaban otros artefactos que disparan perdigones de gel disolubles en lugar de agua, según la policía de Nueva York.

En algún momento un hombre comenzó a dispararle los perdigones a Harris, quien se enfureció. Ambos comenzaron a discutir y luego a pelearse físicamente, mientras un grupo de curiosos se formaba a su alrededor. Entonces otro hombre del grupo de las pistolas de agua sacó un arma de fuego y le disparó. El pistolero y el hombre que había discutido con la víctima huyeron del parque, dijo NYPD.

Los agentes de policía que respondieron a una llamada al 911 llegaron al parque poco después de las 8 p.m. Los servicios de emergencia arribaron poco después y trasladaron a Harris al Jacobi Medical Center, donde posteriormente falleció.

“Hoy en día, estos niños van a un parque en un día caluroso para refrescarse y no regresan a casa”, dijo su madre ayer. “Estos niños tienen que dejar las armas”. Fue su segundo hijo en recibir un disparo mortal. Previamente el mayor, Jamal W. Hunter, fue asesinado en el barrio de Morrisania en 2021, afirmó. Ahora sólo le queda un hijo.

El miércoles, frente a su casa, Lewis comentó que le costaba aceptar la pérdida de su hijo menor, quien cursaba el último año de la preparatoria Bronx Leadership Academy II. “Los padres no deberían tener que enterrar a sus hijos”, lamentó. “Se supone que sus hijos deben enterrarlos”.