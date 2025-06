Karla Sofía Gascón fue excluida de la Academia de Hollywood

La actriz española Karla Sofía Gascón, quien estuvo nominada al Oscar por ‘Emilia Pérez’, no fue incluida en la nueva lista de miembros invitados a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Aunque hizo historia al convertirse en la primera mujer abiertamente trans en ser nominada a Mejor Actriz, su nombre brilló por su ausencia en la selección de este año.

La noticia que reportó el medio The Wrap, de inmediato generó una mezcla de desconcierto y molestia entre fans y colegas gracias a que, aunque la nominación al Oscar suele venir con pase directo a la Academia, el proceso no es tan automático como parece. Primero te tiene que “recomendar” la rama correspondiente (en este caso, la de actuación), y luego la Junta de Gobernadores da el visto bueno. Y parece que, esta vez no llegó.

La ausencia de su nombre entre los 534 nuevos invitados ha llamado la atención, sobre todo considerando que sus coprotagonistas Adriana Paz y Zoe Saldaña (ganadora a Mejor Actriz de Reparto este año) sí forman parte del organismo o han sido ya incorporadas.

Gascón, de 53 años, es apenas la segunda nominada a Mejor Actriz en la última década que no recibió invitación inmediata, junto a la mexicana Yalitza Aparicio, quien se unió un año después de su nominación en 2019 por su papel en ‘Roma’.

En contraste, otras nominadas recientes como Ariana Grande, Lily Gladstone, Cynthia Erivo y Lady Gaga sí fueron aceptadas de inmediato.

La omisión ocurre meses después de una polémica que marcó la temporada de premios. En enero, poco después de su histórica nominación, salieron a la luz antiguos tuits de Gascón con comentarios racistas, anti islámicos, antivacunas y críticas a la supuesta “corrección política” de los Oscar.

La Academia, que este año invitó a 534 nuevos miembros -41 por ciento mujeres, 45 por ciento de comunidades subrepresentadas y 55 por ciento internacionales- busca ampliar la diversidad en su membresía, que podría llegar a 11 mil 120 integrantes con derecho a voto si todos aceptan.

“La generación de este año representa la diversidad y la amplitud global de la comunidad cinematográfica actual, y su inclusión seguirá enriqueciendo la misión y la labor de la Academia“, declararon el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Janet Yang, en un comunicado conjunto.

¿Habrá corrección de rumbo el próximo año, como pasó con Yalitza? Tal vez. Por ahora, lo cierto es que Karla, pese a su histórica nominación, no podrá votar por la próxima Mejor Película ni por sus colegas actores en futuras ediciones.

