Karla Sofía Gascón recibe premio en España entre lágrimas

La actriz Karla Sofía Gascón rompió en llanto al ser galardonada en España con el premio a la Mejor Intérprete en una Producción Internacional, otorgado por la Unión de Actores y Actrices, gracias a su participación en la cinta ‘Emilia Pérez’.

“No soy un robot, soy una actriz, una mujer como las demás, con mis virtudes y mis defectos, a veces un poco imbécil, y con una hija maravillosa a la que quiero dejar un mundo mejor“, dijo entre lágrimas, tras recibir el galardón en el Circo Price de Madrid.

Karla Sofía Gascón, de 52 años, no solo agradeció el premio, sino que también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre su trayectoria profesional, asegurando que es el resultado de años de esfuerzo y dedicación. En su discurso sincero y emotivo, expresó que su carrera no ha sido fácil, destacando que no se dejaría vencer por las adversidades, especialmente por las críticas que ha enfrentado.

“Yo he luchado contra el lado oscuro. Incluso el lado oscuro de mí misma“, confesó la actriz.

Además, recordó los tiempos difíciles que atravesó en su camino profesional, especialmente en México, donde alcanzó reconocimiento e hizo crecer su carrera, sin dejar de señalar las críticas que sigue recibiendo en redes sociales a pesar de sus logros.

“Hace cinco años hacía funciones de microteatro para una sola persona y no paraban de insultarme, y hace una semana, en los Oscar, a algunos les hubiera gustado quemarme como en la Inquisición“, expresó.

Para finalizar su discurso, Gascón lanzó un llamado a reflexionar sobre la necesidad de promover la tolerancia y el amor.

“Que la fuerza nos acompañe en todos los momentos tan oscuros que nos quedan por vivir, y empecemos por nosotros mismos, con ese lado oscuro que tenemos dentro: más amor y menos odio“, concluyó.

Este reconocimiento llega tras la reciente controversia que se generó por la reaparición de publicaciones antiguas donde expresó opiniones sobre el Islam en Europa, teorías antivacunas, comentarios sobre George Floyd y críticas hacia su compañera de reparto en Emilia Pérez, Selena Gómez.

Dichas declaraciones desataron un fuerte rechazo en redes sociales y la excluyeron de importantes eventos de la temporada de premios, como los Critics Choice Awards, los BAFTA y los SAG Awards.

