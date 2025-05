Karla Sofía Gascón no fue a la MET Gala porque estuvo en el hospital

La actriz trans Karla Sofía Gascón se ausentó de la MET Gala debido a que se encontraba en el hospital. La protagonista de la multinominada película ‘Emilia Pérez’ fue blanco de polémica durante la temporada de premios. Luego de toda la controversia por sus cuestionables declaraciones, Karla Sofía Gascón supuestamente había sido invitada a la MET Gala, pero la actriz no asistió al magno evento de la moda este año.

A través de sus historias de Instagram Karla Sofía Gascón compartió una selfie acostada en una camilla de hospital con el siguiente texto: “La razón por la que no fui al Met Gala es porque no me convenció mi outfit de hospital. Aunque estoy guapa igualmente, prometo buscar otro mejor para el año que viene”, escribió en una Instastorie

La imagen de Gascón causó preocupación entre sus seguidores por su estado de salud. Ante esto la actriz hizo otra publicación en la que aclaró que no había nada de qué alarmarse e incluso hizo una broma, con su humor característico, sobre su vínculo con el fútbol.

“No se alarmen. Es solo que Florentino Pérez (presidente del Real Madrid) me vio el otro día en el fútbol y estoy pasando el reconocimiento médico del Real Madrid, pero para llevar agua a los jugadores”, escribió.

Esta broma ocurre luego de que Karla Sofía Gascón participó en un partido de fútbol benéfico organizado por LaLiga previo a los premios Platino. En ese partido, la actriz pateó fuertemente al actor Manuel Cardona, pero de manera accidental.

Polémica de Emilia Pérez

Karla Sofía Gascón protagonizó la cinta ‘Emilia Pérez’, una película francesa pero basada en la cultura mexicana, que arrasó con las nominaciones en la temporada de premios. Karla Sofía estuvo nominada en varias premiaciones en la categoría ‘Mejor Actriz’ y ‘Emilia Pérez’ obtuvo 13 nominaciones al Oscar 2025.

‘’Emilia Pérez’ fue blanco de una fuerte crítica, principalmente por el público latino, ya que muchos consideraron ofensivo muchos aspectos de la película y la manera en la que abordaron en la trama temas delicados para la comunidad mexicana.

Aunada a la polémica de ‘Emilia Pérez’, Karla Sofía Gascón fue blanco de una controversia aparte luego de que salieron a la luz publicaciones antiguas de la actriz haciendo comentarios racistas y discriminatorios.

